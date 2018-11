El feroz incendio de California consumió las mansiones de estos famosos

Un violento incendio arrasó con una gran superficie de California, Estados Unidos, las llamas no diferenciaron entre clases sociales, hubo famosos que lo perdieron todo y muchos otros que solo fueron evacuados, así lo reportan en sus redes sociales el cineasta mexicano Guillermo del Toro, el actor Charlie Sheen, las cantantes Lady Gaga y Cher así como las integrantes de la familia Kardashian, entre muchos otros.

FAMOSOS REACCIONAN A LA MUERTE DE STAN LEE CON EMOTIVOS MENSAJES

Bomberos luchan por salvar mansiones en Malibú, el fuego ha arrasado ya 45.000 hectáreas y ha destruido 6.700 construcciones, la gran mayoría viviendas. La ciudad de Paradise (26.000 habitantes) ha quedado arrasada. Decenas de miles de personas permanecen bajo orden de evacuación obligatoria. El Camp Fire es, además de los muertos, el incendio que ha provocado más destrucción material de la historia de California.

Una de las imágenes que más conmovió a internautas es la compartida por Liam Hemsworth, esposo de Miley Cyrus, en donde se ve su casa en cenizas.

Miley Cyrus, por su parte, afirmó que su "casa ya no está en pie" pero "las memorias compartidas con familia y amigos permanecen fuertes". "Soy una de las afortunadas. Mis animales y el amor de mi vida están a salvo y eso es lo único que importa ahora mismo", dijo la actriz y cantante de 25 años en su cuenta de Twitter

Completely devestated by the fires affecting my community. I am one of the lucky ones. My animals and LOVE OF MY LIFE made it out safely & that´s all that matters right now. My house no longer stands but the memories shared with family & friends stand strong. I am grateful for