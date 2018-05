Estadio Azteca

Estadio Azteca 52 años de historia: Los conciertos más emblemáticos del Coloso de Santa Úrsula

El Estadio Azteca ha sido escenario de importantes eventos deportivos, pero también de emblemáticos conciertos

REDACCIÓN 29/05/2018 04:36 p.m.

El Estadio Azteca celebra 52 años de historia y estos son algunos de los conciertos más emblemáticos de artistas nacionales e internacionales que han dejado huella en la historia (FOTO TOMADA DE WEB)

El Estadio Azteca celebra 52 años de historia; durante décadas el Coloso de Santa Úrsula ha albergado destacados encuentros deportivos, pero también ha servido como escenario para importantes conciertos de grandes exponentes de la música en México y a nivel internacional.

ESTOS SON LOS CONCIERTOS MÁS EMBLEMÁTICOS QUE HAN TENIDO COMO ESCENARIO EL ESTADIO AZTECA:

MENUDO (1983)

El Estadio Azteca se estrena como un recinto de conciertos con la presentación de Menudo. El grupo superó las expectativas y reunió a 105 mil personas. Televisa grabó y difundió el concierto como "La noche que el Azteca cantó".

ELTON JOHN (1992)

Fue hasta la década de los 90 que el recinto volvió a tener un concierto. El cantante británico se presentó en noviembre de 1992 con su gira "The One", con la que promocionaba su álbum del mismo nombre.

MICHAEL JACKSON (1993)

El rey del pop llegó por primera vez al país con su gira "Dangerous World Tour". Durante sus cinco conciertos rompió el récord de asistencia masiva con una audiencia total de más de 600 mil personas.

GLORIA ESTEFAN (1997)

El 14 de febrero de 1997, la cantante con más números uno en la lista del Latin Hot Billboard 100 llenó el estadio con ritmo latino.

JUAN GABRIEL (1997)

El "Divo de Juárez" también tuvo la oportunidad de cantar su repertorio de éxitos en el Estadio Azteca.

BRONCO (1997)

La despedida del grupo integrado por Lupe, Choche, Ramiro y Javier, en los 90; dio lugar a uno de los eventos más representativos del recinto. Con un lleno total hicieron que sus canciones se quedaran en la memoria y corazón de los miles de asistentes.

NSYNC (2001)

En septiembre de 2001, la banda estadunidense ofreció una presentación con su "Pop Odyssey Tour".

LENNY KRAVITZ (2002)

Exactamente a un año del show de la banda juvenil N'sync, Lenny Kravitz transformó el estadio en un mausoleo hippie para dar su primer concierto en México.

U2 (2006)

La banda británica llegó a México por primera vez en 2006, con su "Vertigo Tour" que al principio solo tendría una fecha, el 15 de febrero de ese año se abrió una segunda presentación.

PAUL MCCARTNEY (2012)

El ex Beatle se presentó ante 70 mil personas con su gira "Kisses On The Bottom" en 2012 y regresó el año pasado con un nuevo concierto en el mismo recinto.

"CHESPIRITO" (2014)

Tras la muerte de Roberto Gómez Bolaños, "Chespirito", en noviembre de 2014, las puertas del estadio se abrieron al público para rendir un homenaje de cuerpo presente a la trayectoria del famoso comediante.

LOS TIGRES DEL NORTE (2015)

Los Tigres del Norte fueron homenajeados por una estación de radio en el año 2015. En la presentación cantaron por primera vez con Marco Antonio Solís "El Buki". El concierto tuvo un gran éxito reuniendo a 90 mil fanáticos y tiempo después lanzaron su DVD titulado "Desde el Azteca".

VICENTE FERNÁNDEZ (2016)

El 16 de abril de este año, el cantante puso punto final a su carrera al realizar un concierto gratuito para decir adiós a su público, llamado "Un Azteca en el Azteca".

nl

LEA TAMBIEN Los momentos más memorables en la historia del Estadio Azteca El Estadio Azteca cumple 52 años, en Acción LSR te traemos los momentos más importantes en la historia del Coloso de Santa Úrsula

LEA TAMBIEN Salma Hayek luce bikini rojo con tremendo escote La actriz compartió una fotografía luciendo un diminuto bikini rojo que poco dejó a la imaginación

LEA TAMBIEN Rebecca de Alba desmiente haber separado a Luis Miguel y Mariana Yazbek Rebecca de Alba negó ser la tercera en discordia entre Luis Miguel y Mariana Yazbek y lanzó un mensaje a Claudia de Icaza

LEA TAMBIEN Su hija intenta suicidarse y la madre acusa a "13 Reasons Why" del hecho Una mujer reveló que su hija de 15 años trato de suicidarse de la misma manera que el personaje de Hannah Baker de la serie "13 Reasons Why"