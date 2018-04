CASO ODEBRECHT

Ramírez Acuña niega que INAI sea "tapadera" en caso Ode

El titular del instituto defiende al organismo y dice que no ha ocultado ni convalidado información por el caso de la firma brasileña Odebrecht

RODRIGO BARRANCO DÉCTOR/ CORRESPONSAL 25/04/2018 08:28 p.m.

El presidente del INAI criticó la desinformación, especialmente sobre el caso de Odebrecht

BOCA DEL RÍO, VER. El presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), Francisco Javier Acuña, dijo que no son tapadera de nadie, luego que, en su presencia, el dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, lo acusara de ocultar datos sobre el caso Odebrecht.

Al concluir su participación en la firma de compromisos con la transparencia con los dirigentes de todos los partidos en la entidad veracruzana, ofreció conferencia para defenderse de los señalamientos que le hizo el líder estatal morenista.

Explicó que no puede revelar información sobre las investigaciones contra la firma brasileña Odebrecht porque requieren vigencia de la nueva Ley Anticorrupción, que no entrará en funciones sino hasta que el Senado de la República apruebe al nuevo fiscal en la materia.

Incluso, afirmó que una vez que los legisladores escojan al nuevo fiscal podrían hasta revelar datos sobre otros casos como el de la llamada Casa Blanca, que por ahora permanecen en la secrecía.

Cerca de las 11:00 de la mañana, dirigentes de los nueve partidos que participarán en las elecciones del 1 de julio en Veracruz llegaron a una de las salas del edificio de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), para firmar un pacto de protección de la información de los militantes que participen en el proceso de campañas, que arranca el 29 de abril.

Javier Acuña Llamas fue invitado por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), como testigo de la firma de los nueve puntos que conforman el acuerdo.

Cada uno de los líderes políticos tomó la palabra para dar un discurso, la crítica llegó cuando pasó el representante de Morena, Manuel Huerta, que, de frente, le dijo que el INAI oculta y encapsuló información sobre los casos de corrupción.

"Lo señalamos enfáticamente, por el resolutivo que recientemente dio el INAI, de encapsular la información sobre Odebrecht, que inmiscuye al actual presidente de la República, al saliente y altos funcionarios públicos, en temas que deberían de ser transparentes y claros".

Justo a la mitad del acto protocolario, el titular del INAI dijo que tenía que partir del evento porque tenía otros compromisos, al salir, llamó a los reporteros para contestar las acusaciones de Morena.

"Hay una mala información o desinformación de algún presidente o de algún líder de algún partido, especialmente sobre el caso de Odebrecht, relacionado con el INAI; el INAI no es tapadera, ni ha ocultado ni ha convalidado ninguna información de Odebrecht".

Recordó que han recibido hasta 16 asuntos del tema, de los cuales abrieron 13, pero en algunos puntos tiene que guardarse pues su apertura depende de si se trata o no de un caso de corrupción.

"Técnica y jurídicamente no se puede abrir y una de las razones no se puede abrir es porque hay una excepción para derribar una reserva de información, que la Ley de Transparencia contempla y dice que, tratándose de casos de corrupción, sí, pero todavía no hay tipo legal de corrupción porque no hay fiscal anticorrupción".

Y agregó:

"El Fiscal Anticorrupción, cuando sea nombrado, porque así lo establece la ley, una vez que sea nombrado el Fiscal Anticorrupción, en ese momento toma rigor la legislación anticorrupción, entonces no podemos nosotros hacer valer esa reserva para abrir esos casos porque no existe legislación de anticorrupción vigente".

