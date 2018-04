Impugnará Emiliano Ramos candidatura de borgista

IMPUGNARAN CANDIDATURA

Acusa inconsistencias en su registro y residencia, además de estar ligado al ex gobernador Roberto Borge

ALEJANDRA GALICIA/ CORRESPONSAL 08/04/2018 11:37 a.m.

Buscan impugnar candidatura de José Luis Toledo ( Foto de Alejandra Galicia /La Silla Rota)

CANCÚN, Q.ROO.-El ex candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez de la coalición "Por Quintana Roo al frente", Emiliano Ramos Hernández, anunció que impugnará ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) la candidatura de José Luis Toledo Medina también conocido como "Chanito Toledo", por inconsistencias en su registro y residencia, además de que su candidatura representa una nueva entrada para "el borgismo".

En la explanada del Ayuntamiento de Benito Juárez se reunieron más de 250 militantes y simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) con pancartas y lonas de rechazo al candidato de la coalición integrada por el Partido Acción Nacional (PAN), el PRD y Movimiento Ciudadano (MC), José Luis Toledo Medina, quien fue anunciado oficialmente para representar la candidatura a la presidencia de Benito Juárez, el pasado 3 de abril.

A partir de las 18 horas el diputado local con licencia Emiliano Ramos Hernández llegó a la explanada del palacio municipal de Cancún para confirmar que impugnarán la candidatura de Toledo, y que no permitirán que llegué a la presidencia un candidato que estuvo vinculado con el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo.

Ramos Hernández dijo que impugnarán ante el Teqroo porque el candidato José Luis Toledo Medina no cumple con los requisitos de residencia, ya que desde 2014 registró que vive en Solidaridad y la ley establece que debe tener al menos cinco años de residencia en el municipio de Benito Juárez para ser candidato, además de que no se registró como precandidato del Sol Azteca durante el proceso interno del partido. Agregó que también impugnarán candidaturas de regidurías y sindicaturas del PRD por no haber participado en el proceso como precandidatos.

"Nos asiste la razón legal y moral estamos haciendo lo correcto, tenemos que impugnar porque no cumple con los requisitos de residencia, no cumple con haberse registrado en tiempo y forma, ni siquiera renunció a tiempo del partido donde militaba y entonces no impugnar o actuar nos convertiría en cómplices de ellos. Vamos a impugnar ante el Teqroo vamos a presentar dos impugnaciones contra José Luis Toledo pero habrá una cascada de impugnaciones contra varios candidatos a regidores y síndicos que colocaron en otros municipios sin haber tenido los requisitos de mínimo de haber participado en el proceso electoral como precandidatos", dijo el perredista.

Emiliano Ramos Hernández sostuvo que el grupo interno de la corriente Alternativa Democrática Nacional (ADN) del PRD encabezada por el dirigente estatal Jorge Aguilar Osorio y Julián Ricalde Magaña, candidato a senador dentro de la alianza "Por Quintana Roo al frente", fueron quienes impulsaron a "Chanito Toledo" como candidato a la presidencia de Benito Juárez.

Durante el evento la diputada federal del PRD, Ivanova Pool Pech, sostuvo que fue un error político del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD colocar como candidato a "Chanito Toledo", ya que recientemente abandonó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) para sumarse a la candidatura.

"Están equivocados si piensan que vamos a ser cómplices de esta macabra alianza que lo único que busca es encumbrar al borgismo en Benito Juárez, no lo vamos a permitir", dijo Ivanova Pool Pech.

Toledo fue conocido por su cercanía con el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo. Durante su período de gobierno se desempeñó como presidente de la Gran Comisión de la XIV Legislatura, y también fue tesorero en Solidaridad.

En 2015 el ex gobernador de Quintana Roo señaló en redes sociales a sus "seis caballos de la unidad", es decir, la lista de personajes del PRI que podrían sucederlo en la gubernatura, la lista estaba encabezada por José Luis Toledo Medina también conocido como "Chanito", y también figuraba Mauricio Góngora Escalante, quien terminó ocupando la candidatura en la pasada elección de 2016.

