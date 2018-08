Este implante podría proteger a la mujer del VIH

REDACCIÓN 25/08/2018 10:04 a.m.

La Universidad de Waterloo, ubicada en Canadá, desarrolló un prometedor implante vaginal para combatir la transmisión de VIH en las mujeres.

El estudio publicado por Journal of Controlled Release, el pasado 13 de marzo, explica como este dispositivo podría inmunizar a las mujeres.

"Cuando el VIH ingresa a un nuevo organismo, se dirige principalmente a las células del sistema inmune, en particular a las células T que se envían para luchar contra el virus invasor.

Los linfocitos se movilizan para enfrentarlo, el VIH los contamina, lo que le permite reproducirse. Este es el comienzo del proceso de infección. Pero si las células T no reaccionan a la llegada del virus de la inmunodeficiencia humana, si permanecen en silencio el arma y no se enfrentan, reduce la cantidad de células que el virus VIH puede contaminar . En este caso, la infección no se transmite".

Los autores encontraron estas situaciones de respuesta inmune débil en las trabajadoras sexuales de Kenia. Estas mujeres tuvieron relaciones sexuales con clientes VIH-positivos pero no contrajeron el virus debido a la falta de reacción de sus linfocitos. Ellas eran naturalmente inmunes. La idea es, por lo tanto, inducir artificialmente, de manera medicinal, y directamente en el lugar de la infección, tal ausencia de reacción.

Este implante mantiene la forma de una T. Consiste en dos brazos flexibles que permiten el establecimiento y un tubo hueco que contiene hidroxicloroquina. Esto se disemina lentamente a través del material poroso que forma el cuerpo del implante.

La hidroxicloroquina, inicialmente un medicamento contra la malaria, es luego absorbida por las paredes de los genitales. La difusión de esta molécula causa una atenuación significativa de la activación e inflamación de los linfocitos T vaginales. Localmente, los linfocitos son inmunes, ya que no reaccionan al VIH, no lo combaten y, por lo tanto, no están contaminados por él.

Hasta ahora no se han realizado pruebas con humanos, únicamente en conejos. Sin embargo, los resultados pueden ser prometedores y permiten considerar nuevas estrategias de prevención para reducir la infección por el VIH.

LEA TAMBIEN Perro pitbull defiende a su dueña del ataque de un presunto pederasta El hombre agredió a la menor mientras daba un paseo con su fiel amigo; el perro lo atacó de inmediato

bl