Las imágenes del día viernes 24 de agosto

Este viernes 24 de agosto Se consuma el "AMLOVE" entre López Obrador y la Fuerzas Armadas





"No podemos dejar de utilizar al Ejército y la Marina para garantizar la seguridad pública, no hay una opción, no en la actualidad", fueron las palabras del presidente electo Andrés Manuel López Obrador luego de reunirse con los titulares de la Secretaría de la Defensa (Sedena) y de la Marina (Semar), Salvador Cienfuegos y Vidal Francisco Soberón.





Martí Batres, propuesto para presidir la Mesa Directiva del Senado

Superó dentro de Morena al dos veces exsenador, Cristóbal Arias, quien también quería ser el encargado de dirigir los trabajos en la Cámara Alta





Lo que sabemos de los 4 policías acusados de sembrar droga en el Queen's

Las autoridades reconocieron que los elementos que entraron al table dance el pasado viernes 17 de agosto carecían de una orden de cateo





En Guerrero desalojan viviendas por socavón de 80m de profundidad

Autoridades desalojaron 30 casas y dos escuelas en la localidad de Pinzón de Morado, en Coyuca de Catalán, Guerrero, debido a la aparición de un socavón.





Taxista muere tras chocar contra poste en Periférico

El conductor del taxi chocó cuando intentó incorporarse a los carriles centrales, a la altura de Luis Cabrera, con dirección al sur.





Protestan taxistas en la Costera de Acapulco; denuncian que seis sitios fueron baleados

Taxis protestan en la avenida Costera frente al Centro de Convenciones para exigir seguridad, han sido víctimas de extorsiones y hechos violentos





Así luce Hawai a horas de ser golpeada por un huracán 'Lane'

Según algunos especialistas, el huracán podría causarle al estado "un daño serio" o incluso "récord"

iarb