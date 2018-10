¿Cuello o cintura? La ilusión óptica que está rompiendo en la red

REDACCIÓN 15/10/2018 03:44 p.m.

En redes sociales todos los días surgen retos, en este caso el rapero Marty Mula publicó en su cuenta de Twitter una foto que hizo que más de uno cuestionara lo que estaba viendo.

Al principio te dejas llevar por lo que tus ojos perciben a primera vista, pero después enfocas y encuentras algo totalmente diferente.

Why tf I thought this was her neck pic.twitter.com/4gMnOlTegc — MartyMula (@LilMaarty) 7 de octubre de 2018









De acuerdo a RT, la mayoría de los usuarios que la comentaron la publicación aseguraron que vieron una nuca, sin embargo, si uno mira más atentamente se da cuenta de que en realidad lo que tiene ante los ojos es una chica de espaldas con el pelo largo y un delgado talle.

Me staring for a good 5 min trying to see how it´s not. pic.twitter.com/c3CQGAGHJ5 — Dré ??? (@SunnieDre) 7 de octubre de 2018

"¿Por qué pensé que era su cuello?", se pregunta Mula en el tuit. "Llevo mirándolo cinco minutos tratando de entender cómo puede no ser un cuello", respondió una de los seguidores del rapero.

Been staring for 5 minutes and if its not a neck Im stupid — Michael Arminas (@Michael_Arminas) 7 de octubre de 2018

Lol, I see the back for like two seconds and then go right back to seeing it as neck. Imma stop looking. — Jeronica (@tempertraplover) 7 de octubre de 2018

Literally stared at this for a min like "if this ain't a neck then what is IT?!" — Gerard or Champ (@FollowYourFresh) 7 de octubre de 2018

