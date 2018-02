CALENTÁNDOSE POR CANDIDATURA

Guajardo no quiso ir al Senado y dejar "un tiradero de platos"

Prefirió resolver el TLCAN antes de cumplir sus aspiraciones políticas de un escaño al Senado por Nuevo León

DAVID CASAS / CORRESPONSAL 10/02/2018 07:19 p.m.

Ildefonso Guajardo, secretario de Economía

"Nadie entendería que yo dejé un tiradero de platos en esta administración por andarme, como se dice, calentando por otra candidatura", resumió el secretario de Economía del país, Ildefonso Guajardo.

Aunque el jefe de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio aceptó que estaba en sus aspiraciones políticas ser candidato al senado por Nuevo León.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Así es como te afecta la nueva tasa de interés de Banxico

Sin embargo, la prioridad es buscar llevar a un buen término la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.

El funcionario federal sostuvo una reunión-desayuno con la senadora con licencia y ex dirigente nacional del PRI y de la CNOP, Cristina Díaz; el titular de PROFECO, Rogelio Cerda, y la delegada de Economía en Nuevo León, Carlota Vargas donde hablaron sobre diversos temas.

El secretario de Economía tiene esperanzas de obtener una resolución favorable para México en la negociación pues, dice, el mismo pueblo americano no quiere que llegue a su fin, contrario a las amenazas del presidente Donald Trump de terminar el tratado comercial.

No es un secreto que en la trayectoria de un servidor estaba la posibilidad del Senado de la República, pero ya lo he dicho públicamente, no puedo pensar en ninguna candidatura antes de resolver la encrucijada más importante que ha tenido este sexenio que es la renegociación del Tratado de Libre Comercio

Por ello, el optimismo existe luego de concluir la sexta ronda de negociaciones entre los tres países que conforman ese acuerdo comercial.

"No es un secreto que en la trayectoria de un servidor estaba la posibilidad del Senado de la República, pero ya lo he dicho públicamente, no puedo pensar en ninguna candidatura antes de resolver la encrucijada más importante que ha tenido este sexenio que es la renegociación del Tratado de Libre Comercio", insistió al tocarle el tema político.





aja

LEA TAMBIEN Clausura Sergio Gutiérrez la cumbre mundial de Comunicación Expertos coinciden en que en los procesos electorales es un error tomar un enfoque lógico

LEA TAMBIEN "Trompetilla" para Trump: crece comercio entre México y EU Pese a la renegociación del TLCAN atorada, se registró un superávit superior a 71 mil millones de dólares a favor de los exportadores mexicanos