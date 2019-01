Filtran el "pack" de Iggy Azalea y las redes estallan

REDACCIÓN 31/01/2019 11:13 a.m.

Desde hace unas horas en redes sociales se viralizaron las fotos íntimas de la cantante Iggy Azalea, quien ahora está envuelta en la polémica por el hackeo masivo que sufrió.

De acuerdo a Am, usuarios de redes sociales se están compartiendo fotos donde la intérprete de Fancy aparece sin ropa y en una de ellas, acompañada por un hombre.

La famosa se retrató frente a un espejo y 'se presumió' sus caderas, aunque ahora está siendo vista cada vez más a nivel mundial.

Hasta el momento se desconoce quién filtró las nudes de Iggy Azalea, aunque sí se sabe que un conocido sitio que se dedica a filtrar las fotos que los hackers obtienen de las celebs fue el primer portal en publicar este leak, las cuales también circulan en Twitter.

Cabe mencionar que este tipo de acciones son penadas en algunos países del mundo, incluyendo algunos estados de algunos países en Latinoamérica.

El caso de Iggy Azalea es uno de tantos que lamentablemente no paran, pero debemos recordar que, aunque las celebridades sean figuras públicas, esto no nos da el derecho de invadir su privacidad y difundir fotos que no estaban pensadas para ser vistas por todo el mundo.

