PRI no respetó acuerdo e impugna registro de candidatos

Acusa Panal que el tricolor no se opondría, ante autoridades electorales, a que aspirantes que rechazó buscaran segunda oportunidad con ellos

AMERICA MUÑOZ / CORRESPONSAL 27/04/2018 07:20 p.m.

Este día vence el plazo para las impugnaciones de las planillas. (Tomado de la web).

Toluca, Edomex.- El representante del partido Nueva Alianza ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Efrén Ortiz, informó a través de su cuenta de Twitter que el PRI impugnó el acuerdo IEEM/CG/100/2018 por el que se resuelve el registro de planillas de candidaturas e integrantes de ayuntamientos, del partido que representa en el Estado de México.

La impugnación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) radica en el hecho de que al menos 22 aspirantes a miembros de los Ayuntamiento del Estado de México que Nueva Alianza postuló, ya habían solicitado su registro ante el tricolor.

IEEM aprueba lineamientos para debates de Edomex

"Para que se configure la irregularidad referida basta con que una persona participe en dos procesos internos de selección de candidatos en el mismo proceso electoral", refiere el recurso de apelación del PRI.

Y se añade: "Derivado de su aprobación se transgrede los estipulado por los artículos 227 arábigo, 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 241 párrafo tercero del Código Electoral del Estado de México, en los cuales se establece la prohibición para los ciudadanos de participar en dos procesos internos para postular y seleccionar candidatos de diferentes partidos políticos".

En su tuit, Efrén Ortiz declara que los partidos, incluido el PRI, habrían acordado no impugnar registros de candidatos a fin de "no judicializar" el proceso electoral; sin embargo, no cumplieron su palabra.

Por su parte, el secretario Jurídico y de Transparencia del PRI y Representante Propietario ante el Consejo General del IEEM, Isael Teodomiro Montoya Arce, respondió que "nunca se acordó no impugnar los registros de los aspirantes a los cargos de elección popular".



Es de comentar que el partido, Vía Radical, también impugnó la candidatura de Morena a la alcaldía de Toluca de Juan Rodolfo Sánchez Gómez.

Este mismo partido impugnó la candidatura a la alcaldía de Metepec por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jair Garduño Montalvo, bajo el argumento que el regidor no se separó de su cargo conforme a los tiempos que establece el órgano electoral.

Los partidos políticos tienen hasta este día para presentar las impugnaciones de las planillas.

