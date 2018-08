Cómo dominar un idioma en un año

REDACCIÓN 10/08/2018 06:08 p.m.

Hablar con fluidez un idioma es una de habilidades más demandas y valoradas profesionalmente que hay, y la capacidad para comunicarse con la gente siempre será importante.

Pero el inglés tiene unas 750,000 palabras, y el japonés y el chino ni siquiera utilizan los mismos caracteres que los idiomas europeos. Aprender a hablar otro idioma requiere mucho esfuerzo y, elijas el que elijas, tienes que tomártelo en serio. Sin embargo, hay algunas estrategias y trucos que pueden ayudarte a acelerar tu aprendizaje.

Aprender a hablar otro idioma requiere mucho esfuerzo (Archivo)

Aquí te presentamos la manera de llegar a dominar un idioma en tan sólo 12 meses.

MESES 1 a 3

1.- Vete al extranjero

Lo que puedes aprender en el aula es limitado. Para dominar un idioma de verdad, tienes que vivir en algún lugar en el que lo tengas que hablar en todas las situaciones.

Tendrás que improvisar sobre la marcha y resolver problemas todos los días. Antes de que pase demasiado tiempo, comprenderás el idioma y encadenarás las respuestas adecuadas con total naturalidad. Esto es especialmente importante si estás aprendiendo un idioma con un alfabeto totalmente extraño, como el japonés o el chino. Desarrollarás un mejor acento y practicarás cada día sin darte cuenta.

Para dominar un idioma de verdad, tienes que vivir en algún lugar en el que lo tengas que hablar (Archivo)

2.- Mira la televisión

Intenta seguir los argumentos y diálogos de una serie de televisión en un idioma diferente. Descifrar las conversaciones mientras ves una escena ayuda a los centros del lenguaje de tu cerebro a comprender nueva información de una forma más interesante, como si estuviera resolviendo un rompecabezas, y así será más probable que recuerdes lo que has aprendido.

Leer los subtítulos te ayuda a visualizar la estructura de la oración, y a comprobar que estás realmente entendiendo lo que estás escuchando.

Intenta seguir los argumentos y diálogos de una serie de televisión en un idioma diferente (Archivo)

3.- No dejes de preguntar

La frase “No entiendo” tiene que desaparecer de tu vocabulario. Nunca ignores una frase que no entiendas bien, especialmente durante tus primeros meses.

Si hablas con alguien no tengas miedo de preguntar, y si lees algo que no sepas, búscalo en Google.

Los estudios demuestran que es más probable que se recuerden las cosas si se investigan, más que simplemente aprendiéndolas en clase, porque has tenido que resolver tu propio problema.

El idioma español, una razón para detenerte en EU

MESES 4 a 6

1.- Escucha podcasts

Puedes aprovechar mucho más el viaje en transporte público si escuchas podcast que si te limitas a mirar a las personas. Empieza a entrenarte para dominar el idioma descargándote podcasts de algún curso para aprender el idioma de tu interés.

Puedes aprovechar mucho más el viaje en transporte público si escuchas podcast (Archivo)

Escucha un podcast al día hasta que te sea cómodo traducir las palabras. Por ejemplo, el 6 Minute English de la BBC es corto y entretenido, y es genial para mejorar tu inglés rápidamente.

a) Encuentra un podcast en el que hablen en el idioma que estás aprendiendo.

b) Elige un tema que te interese (como críticas de cine o comida)

c) Acostúmbrate al ritmo natural del habla, los coloquialismos y la conversación natural y espontánea. Es como una conversación entre amigos, pero sin tener que responder.

2.- Practica y estudia regularmente

La clave para aprender cualquier cosa correctamente es la constancia. Reserva un tiempo fijo en tu agenda para ponerte a estudiar el idioma y centrarte en él.

Reserva un tiempo fijo en tu agenda para ponerte a estudiar el idioma (Archivo)

Durante al menos una hora cada día, revisa las reglas gramaticales que te confunden o dedícate a aprender unos cuantos nuevos verbos. Practica con ellos al día siguiente para que se fijen en tu memoria a largo plazo. Sé inflexible (como cuando haces dieta o ejercicio), cuanto más te esfuerces, más pronto verás buenos resultados.

3.- Aprende en tándem

Hablar en voz alta es una de las mejores formas de aprender, aunque puede ser complicado cuando todavía no te sientes confiado. Intenta estudiar y hablar con compañeros de clase que tengan un nivel similar al tuyo, las palabras pronto saldrán de forma más natural.

Intenta estudiar y hablar con compañeros de clase que tengan un nivel similar al tuyo (Archivo)

MESES 7 a 9

1.- Léelo todo

Libros, literatura clásica y revistas, o la parte posterior de un paquete de cereales, acostúmbrate a leer palabras hiladas en frases en todas las cosas cotidianas. Sigue medios extranjeros de noticias, blogs y sitios web populares en las redes sociales, de esta manera, aunque no estés estudiando, el tiempo que pases en tu Facebook o Instagram no será tiempo perdido.

No basta con leer libros de texto, acostúmbrate a leer frases cotidianas (Archivo)



Los libros de texto te pueden preparar para tener conversaciones educadas y comprar billetes de autobús, pero la mejor manera de ampliar tu comprensión del idioma es diversificar los materiales de lectura a los que expones tu cerebro.

Usa bots para ahorrar y ganar dinero

2.- Vé más televisión

Sigue viendo televisión, pero ahora sin subtítulos. Los canales de YouTube pueden mejorar tu conversación; para aprender francés, intenta suscribirte a Oh La La, Hollywood Speaks French. Como alternativa, intenta aprender viendo Tedx Talks en otro idioma. No sólo escucharás ideas nuevas e interesantes de algunas las mentes más brillantes e innovadoras del mundo, los oradores también hablan claramente, así que es fácil seguirlos.

MESES 10 a 12

1.- Habla el idioma

Cuando estés fuera de casa, habla con otros seres humanos. Haz amistad con hablantes nativos fuera de clase y habla con ellos solamente en su idioma, es la mejor forma de practicar. Si estás en el extranjero, te será fácil conocer gente con tus mismos intereses si tienes alguna afición.

Haz amistad con hablantes nativos fuera de clase (Archivo)

2.- Keep your chin up

Esta peculiar frase inglesa significa que mantengas una actitud positiva. Algunos días sentirás que estás mejorando y que casi dominas el idioma, y otros días te sentirás como si tu cerebro hubiera construido un muro para no dejar entrar a ninguna palabra extranjera. No permitas que esto te desanime, si sientes que tienes dificultades, mira atrás a los meses previos y tómate un tiempo para darte cuenta de lo lejos que has llegado.

Pasa diez minutos leyendo tus antiguas notas de clase o traduce un fragmento de texto y verás que te resulta mucho más fácil que antes. Persevera y lo conseguirás

LEA TAMBIEN Aprende uno de estos 5 idiomas y crece profesionalmente Aquí te explicamos los beneficios que puedes tener al dominar otro idioma, independientemente del país en el que te encuentres

LEA TAMBIEN Idioma español, crece la discriminación en EU Hay un brote contra los hispanohablantes a pesar de que son el 17 por ciento de los habitantes del país norteamericano

mlmt