Hombre trata de evadir a la policía con licencia de Homero Simpson

REDACCIÓN 19/03/2018 06:00 p.m.

Un conductor del Reino Unido quiso burlar a la autoridad e intentar librar una multa, con una identificación falsa, pero no cualquiera, pero su broma no le hizo gracia al policía que lo detuvo y ahora tendrá que pagar las consecuencias de sus actos.

Todos los fanáticos de los Simpsons han soñado en poseer una identificación falsa de alguno de sus personajes.

La policía de Thames Valley Police publicó una foto de la identificación falsa, luego de decomisarla a un conductor en Milton Keynes, Buckinghamshire el pasado fin de semana.

Tristemente, el conductor no era Homero Simpsons y su dirección tampoco era "28 Springfield Way, USA".

This was presented as a driving licence to us last night in @tvp_mk. Also had no insurance and therefore car seized and reported for both offences. #P6432 pic.twitter.com/JEZq0Fu4y6