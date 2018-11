Aurora Valle pone en su lugar a Pati Chapoy con este mensaje

REDACCIÓN 29/11/2018 05:45 p.m.

Hace unos Pati Chapoy afirmó en entrevista que Aurora Valle se fue de "Ventaneando" por un berrinche, ahora la conductora respondió a las acusaciones.

De acuerdo a Publimetro, Aurora Valle fue clara y directa al dar a conocer los motivos de su salida de "Ventaneando".

Aurora Valle aseguró que su salida se dio tras sufrir una humillación por parte de Pati Chapoy porque no quiso asistir a un curso.

"Pati dice que me fui (de Ventaneando) por un berrinche que hice por no ir al curso, no Pati, el berrinche lo hiciste tú porque yo no fui al curso, no me fui por berrinche, me fui por la gritiza (sic) que me diste delante de dos personas, donde con un dedo me señalabas pero no te fijaste que tres te señalaban a ti", contó a través del clip.

"Me gritaste horrible, y yo creo que se necesita tener muy poca dignidad para seguir en un lugar en donde te han maltratado", recordó.

Asimismo Aurora Valle lamentó que Chapoy cuente detalles de problemas privados que ocurrieron hace ya muchos años. "A Pati le gusta soltarlo, le gusta decir cosas. No me fui por ese berrinche Pati, el berrinche lo hiciste tú porque yo no fui a ese curso pedorro, lo sabes tú, lo sabe el mundo".

Aurora aclaró que después del altercado con Chapoy, no se quedó dos años más en TV Azteca, como dijo Pati, sino ocho meses, y después se fue a Televisa.

"Hay gente que le gusta que lo pisen y que los maltraten. Fue una humillación y unos gritos que yo no iba a permitir. Acepté irme a Televisa porque mientras yo seguía trabajando para Televisión Azteca, Pati Chapoy al aire me destrozaba y fuera del aire también, pero yo creo se le olvidó".

Valle reconoció que le hubiera gustado llevarse bien con Chapoy tras trabajar juntas durante 10 años, pero fue difícil por todo lo que se dijo de ella.

"¿Cómo te vas a llevar bien con la gente que te destroza y que anda tirando mierda por todas partes?, cuestionó. La conductora expresó que Televisa la ha "tratado increíble", y aprovechó para mandarle un mensaje a Pedro Sola y Daniel Bisogno, sus ex compañeros.

"Pedrito Sola ha sido uno de mis grandes amigos, y lo será; no me importa con quién trabaje, no vengo cargando rencores. Daniel, ¿por qué te enojas? Si no te gusta Intrusos pues no lo veas, finalizó.





