Plan de Desarrollo busca ordenar crecimiento urbano: Enrique Vargas

El candidato de Huixquilucan reiteró que es el único municipio de la entidad que cuenta con un Plan de Desarrollo avalado por el gobierno estatal

JUAN RAMÍREZ 03/06/2018 12:38 p.m.

Enrique Vargas del Villar (Especial)

El candidato a la presidencia municipal de Huixquilucan por la coalición Por el Estado de México al Frente, Enrique Vargas del Villar explicó que el Plan Municipal de Desarrollo Urbano contempla un crecimiento ordenado para los próximos 30 años que incluye servicios y vialidades para Huixquilucan.

Recordó, que Huixquilucan es el único de los 125 municipios de la entidad, que cuenta con este documento actualizado, que fue reconocido por el gobierno estatal, el cual frena el crecimiento desmedido sin vialidades y servicios de años anteriores.

Ante líderes vecinales, Vargas del Villar se comprometió para su segundo periodo de gestión, a realizar un paso a desnivel frente a Magnocentro y el centro comercial Walmart Interlomas, además de un puente de conexión entre Barranca del Negro y Circuito Empresarial, así como la vialidad de Jesús del Monte que conectará con Santiago Yancuitlalpan, que se sumarían a las obras viales en La Glorieta del Gato y el Hospital Ángeles, con las cuales se dará solución al tránsito vehicular.

Además, de una adecuación vial en Palo Solo que permitirá descongestionar esta zona de importante flujo de automóviles. Con estas obras, dijo, se reducirán los tiempos de traslado y permitirá a los habitantes elevar su bienestar, toda vez que el cruce por esta importante arteria será más ágil. "Con éstos trabajos se va evitar que muchos carros ingresen al corazón de Interlomas".

Vargas del Villar aseveró, que busca la continuidad en el gobierno de Huixquilucan para que el municipio siga siendo seguro, las familias vivan tranquilas y seguir generando bienestar para todos. Las nuevas vialidades y adecuaciones forman parte del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, que además como punto importante establece que el 54 por ciento del territorio municipal quedará como área verde.

El abanderado de la coalición Por el Estado de México al Frente, recordó que a principios del 2016, Huixquilucan no tenía pozos de agua para abastecer del vital líquido a la población, debido a la irresponsabilidad en el manejo del desarrollo urbano del municipio en administraciones pasadas y ahora resaltó, ya se cuenta con 5 y se comprometió para que en los próximos tres años se tendrán 5 más, con la advertencia de que no habrá proyectos inmobiliarios grandes, si los constructores no presentan un pozo de agua.

