Hugh Jackman anunció que visitará CDMX para traer su show estilo Broadway

Los fans del famoso Wolverine se volvieron locos y es que Hugh Jackman anunció que estará de visita en la Ciudad de México con un extraordinario show.

De acuerdo con Publimetro, Hugh Jackman llegara a la Ciudad de Mexico el sábado 19 de octubre de 2019 con el "The Man. The Musica. The Show", un espectáculo de la talla de Broadway como "Tre Greatest Showman" o "Les Misérables". La gira es producida por AEG Presents y TEG Dainty.

Los boletos para el show de la Ciudad de México, producido en sociedad con Zignia Live, saldrán a la venta el sábado 18 de mayo a las 10 a.m. a través de Superboletos. Tarjetahabientes Santander podrán comprar en exclusiva boletos antes que el público en general empezando el miércoles 15 de mayo a las 10 a.m. hasta viernes 17 de Mayo 10 p.m. Un número limitado de paquetes exclusivos VIP estarán disponible a venta. Esta oferta exclusiva incluye una espectacular selección de boletos reservados, mercancía especial (diseñada exclusivamente por los compradores de paquetes VIP) y mucho más. Para más información visite HughJackmanTheShow.com.

La gira recientemente empezó en Europa en la arena SSE Hydro de Glasgow, Escocia en mayo 7 y recorrerá con 26 presentaciones por Europa incluyendo Reino Unido, y ciudades como Ámsterdam, París, Manchester, Dublín y Londres con seis eventos en la Arena O2, entre otras. La gira empezará por Norteamérica, empezará con su evento 35 en junio 18 por Houston, incluyendo ciudades como Salt Lake City, San José, Newark y Kansas City, como también tres shows en el Madison Square Garden de Nueva York y dos shows en el Hollywood Bowl de Los Ángeles.

Hugh Jackman ha dejado impresionadas audiencias de todas las edades con su multifacética carrera, excelentes presentaciones en vivo y películas. Desde su presentación galardonada de Broadway como el cantautor Peter Allen de 1970, hasta la garra metálica de Wolverine en la exitosa franquicia de X Men, Jackman se ha probado como uno de los actores más versátiles de nuestros tiempos.

Jackman logró su primera nominación como Mejor Actor en los Óscares, por su actuación en Les Misérables de Tom Hooper, basada en la famosa puesta en escena de la novela de Víctor Hugo que lleva el mismo nombre. La súper actuación de Jackman en el rol protagonista de Jean Valjean también le dio un Golden Globe como Mejor Actor en una comedia musical, así como también una nominación a los premios SAG por mejor ensamble y Mejor Actor masculino en un rol principal, así como una nominación a los premios BAFTA. Recientemente ha sido nominado su rol como P.T. Barnum en la película The Greatest Showman. Las ventas del soundtrack de la película han roto récords en todo el Mundo y ganado discos de platino en muchos países incluyendo Inglaterra y Estados Unidos.

