Revistas

Tras 64 años la revista Playboy podría desaparecer

El fundador de la revista del conejito murió apenas hace tres meses y algunos socios ya anuncian la desaparición de la revista impresa

REDACCIÓN 03/01/2018 10:51 a.m.

Cabe señalar que la revista del conejito es un símbolo de la liberación sexual en los EU. (FOTO TOMADA DE LA WEB)

Mediante un comunicado algunos de los socios de la revista más representativas para hombres, "Playboy" indicó que están considerando dejar de publicar la versión impresa después de seis décadas.

Recordemos que la muerte de su fundador, Hugh Hefner es muy reciente, apenas tres meses.

"Queremos enfocarnos en lo que llamamos 'El mundo de Playboy'. Somos mucho más grandes que una legendaria pero pequeña publicación impresa", explicó Ben Kohn, uno de los socios.

Asimismo Kohn señaló que la compañía se enfocaría ahora en negociar licencias para el uso de su nombre, formando "sociedades de negocios rentables" con boliches y casinos.

Planeamos pasar el 2018 haciendo la transición de una empresa de medios a una compañía de branding, agregó Kohn.

La revista nació en 1953 y cayó en los últimos meses a menos de 500.000 ejemplares vendidos bimestralmente, significando perdidas millonarias.

It was a fun, festive end to 2017 as we hosted our annual New Year´s Eve party to celebrate the arrival of another year with friends & family. Happy 2018 from your friends at Playboy. #PlayboyNYE pic.twitter.com/bBhwOmcTBm — Playboy (@Playboy) 2 de enero de 2018

La crisis en la revista había comenzado en 2016, tras decidir que dejarían de publicar fotos de mujeres desnudas, pero unos meses más tarde decidieron volver a hacerlo después de que Cooper Hefner, hijo del fundador y director creativo de la marca, opinara en Twitter que el cambio había sido "un error".

Los desnudos nunca fueron un problema porque el desnudo no es un problema. Hoy estamos volviendo a nuestra identidad y reclamando nuestra identidad, sostuvó Cooper Hefner en su momento.

.@Cooperhefner and Bunnies hosting our annual Playboy New Years Eve black tie bash in Los Angeles last night. Guests said goodbye to 2017 and hello to a new year! #PlayboyNYE pic.twitter.com/oW4iVLIUdB — Playboy (@Playboy) 2 de enero de 2018

Cabe señalar que la revista del conejito es un símbolo de la liberación sexual en los EU, la icónica publicación del conejito logró su pico de éxito durante las décadas del 60 y del 70, cuando vendía casi 6 millones de ejemplares mensualmente.

También te puede interesar:¬†Madonna y su hija causan polémica con foto de Año Nuevo

auc