Hubo impunidad con Peña, asegura Meade en Tercer Grado

A la misma hora que inició la entrevista de Meade en Televisa, AMLO estuvo en Tv Azteca agradeciendo a la televisora del Ajusco por no transmitir el documental en su contra

REDACCIÓN 08/05/2018 04:25 a.m.

Hubo impunidad con Peña, asegura Meade en Tercer Grado (Foto: tomada de la web)

José Antonio Meade, candidato a la Presidencia de la República de la coalición 'Todos por México' dijo en entrevista que "hubo impunidad con Peña y con los 32 gobernadores".

En la segunda emisión del programa de análisis y opinión política Tercer Grado de Televisa, Meade contestó a una pregunta que le pidió el periodista René Delgado sobre tres críticas al gobierno de Peña, por lo que el ex secretario de hacienda contestó que "Hubo impunidad con Peña y con los 32 gobernadores (...) Faltó un código penal único y crear una agencia de investigación federal para terminar impunidad (...) Nos faltó presencia, en el tema de las armas. No teníamos política de armas".

El programa conducido por Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticieros Televisa, además de la participación de los periodistas Carlos Loret de Mola, Joaquín López-Dóriga, Leo Zuckermann, René Delgado y Raymundo Riva Palacio, tuvo como segundo invitado al abanderado del PRI en donde resaltó que la elección del 1 de julio es una en la que se elige entre la confianza y el riesgo.

Cabe señalar que Meade también defendió al líder sindical petrolero, Carlos Romero Deschamps, y aseguro que es una persona que no enfrenta un proceso en su contra, "Deschamps no está acusado como Napoleón de robarle dinero a los trabajadores"; sin embargo, el candidato del PRI evadió la pregunta si Deschamps es honesto.

Te dejamos las frases clave que marcaron la entrevista del candidato en Tercer Grado:

"En ningún país las elecciones se definen por encuestas, por eso hasta que no se agote la jornada electoral, no está nada decidido, es importante que en esta elección nos demos los espacios y los tiempos de escuchar."

La forma en que nos hemos comunicado en esta campaña raya en lo ridículo."

"Hasta antes del 14 de diciembre, nadie podía decir si quiera que quería ser candidato y vimos a Andrés Manuel caminando el país con recursos públicos."

"La mejor alternativa para el país, por perfil y por propuesta, es la que yo represento, de eso estoy convencido, sino no hubiera participado."

En tres ciclos hemos visto inestabilidad económica cada vez que Andrés Manuel está en la contienda y quien representa un riesgo a la inestabilidad es Andrés Manuel."

"Vemos una reacción violenta y autoritaria de Andrés Manuel y eso sí ponen en riesgo al país."

"Claramente AMLO está mintiendo, no hay manera de que el Valle de México soporte dos aeropuertos, como proponen con Santa Lucía."

"Proponer una amnistía atenta contra el sentido común."

Sobre la Estafa Maestra, mi gestión la revisó la Auditoría Superior de la Federación y no encontró ninguna cosa que fuera cuestionable."

"Que Odebrecht se consigne ante un juez, no sólo exhorto, exijo, mi papá fue servidor público, no es justo que, porque quienes ha sido corruptos, se nos cuestione a todos. Eso es lo primero que quieren combatir los priistas."

"Hoy asume el PRI y la campaña la misma plataforma, porque no teníamos la misma sintonía, no había un problema, no había coordinación."

"La siguiente administración tendría que cerrar tres brechas, hay gran diferencia entre norte y sur y si no se cierra, no se va a avanzar; hay una brecha entre hombre y mujer, hay una brecha entre el que tiene y el que no."

"Son campañas complicadas, por eso los resultados después de ayer van a ser diferentes. Son difíciles se hacen ajustes".

"¿Qué pasó en 2006 y 2012?, en las siete semanas previas a la elección se deterioró el tipo de cambio. ¿Qué pasó hace un año cuando se anunció que Delfina perdió la elección? Tú lo estabas cubriendo Joaquín". "Así es, el tipo de cambio se estabilizó", reviró el periodista.

"Deberían de estar preocupados ustedes, porque lo que está en riesgo es su libertad de expresión, al final del día la gente va a elegir a quien le tenga confianza para llevar este país y yo no tengo duda de que yo soy el mejor para eso y por eso estoy participando."

"Yo soy el que va a estar en la boleta presidencial (...) La elección no es sobre el pasado, sino sobre el futuro" (sobre EPN).

(El tema de los) matrimonios del mismo sexo no debe politizarse, la Suprema Corte ya se pronunció y nosotros respetamos la Constitución, no nos toca a nosotros pronunciarnos en los valores".

"Yo estoy a favor de la vida" (sobre aborto).

No tengo oficina de espionaje, pero de todo me entero: AMLO

A la misma hora que inició la entrevista de Meade en Televisa, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición "Juntos haremos historia" estuvo en Tv Azteca en una entrevista que le realizó el periodista, Javier Alatorre; AMLO agradeció a la televisora del Ajusco por no transmitir el documental en su contra.

Vinieron a Televisión Azteca a ofrecer un documental en mi contra e incluso ofrecieron dinero... gracias por no prestarse, no tengo oficina de espionaje pero de todo eso me entero", dijo el candidato y líder político.

En tanto, el periodista Javier Alatorre cuestionó a AMLO sobre de qué modo mantendría las inversiones y seguir haciendo atractivo a México para los capitales. Por lo que el político mexicano se comprometió a dar estado de derecho y acabar con la corrupción, como ha venido diciendo durante su campaña en este 2018.

Todo ello por la controversia que se ha generado entre los desplegados de empresarios y las contestaciones del tabasqueño. AMLO puntualizó que trabajará de la mano de los empresarios.

Vamos a promover el desarrollo con el sector privado. La inversión pública va a ser capital semilla y vamos a detonar la inversión privada".

Asimismo, López Obrador aseguró que un grupo de empresarios son corresponsables de la tragedia nacional; sin embargo, enfatizó que no los perseguirá mientras no realicen actividades ilícitas.

AMLO rechazó ser un factor que devalúe la moneda mexicana y dijo que "es una campaña sucia para desprestigiar nuestro avance, para infundir miedo".

En el tema del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM), el ex jefe de gobierno de la capital dijo estar en contra del despilfarro de recursos públicos en una sola obra.

"Se puede hacer el aeropuerto, con menos inversión, con menos gasto".

"No estoy en contra de mejorar la conectividad del país, pero con 70 mil millones podemos acondicionar dos aeropuertos, no con 300 mil millones como quieren ahora", aseguró.

Cabe señalar que, tanto la entrevista de AMLO en Tv Azteca como la entrevista de Meade en Tercer Grado generó una inmediata reacción en redes sociales.

¿Qué hicieron los otros tres candidatos?

"En pleito AMLO-IP, estoy con los trabajadores": Anaya

El candidato presidencial de Por México al Frente, Ricardo Anaya, indicó que dentro del pleito que han mantenido empresarios y su rival de Morena, Andrés Manuel López Obrador, se coloca del lado de los trabajadores.

Nuestra defensa es a los trabajadores, al empleo, porque en estos pleitos que provoca López Obrador al final quienes están en riesgo son quienes tienen un empleo. A quien nosotros defendemos es a la gente, su empleo y su trabajo", lanzó el tabasqueño.

En su conferencia matutina, Anaya reconoció que los empresarios son fundamentales para la economía del país, debido a los empleos que crean y los cuales permiten a millones de familias en México vivir con dignidad.

Nosotros queremos impulsar la creación de empleos, queremos dar certidumbre a la inversión y decir exactamente lo contrario de lo que está haciendo López Obrador con estos pleitos y amenazas", aseguró el panista.

Asimismo, el queretano comentó que las agresiones de López Obrador a la Iniciativa Privada ya están generando incertidumbre e inestabilidad.

Nosotros queremos impulsar la creación de empleos, queremos dar certidumbre a la inversión y decir exactamente lo contrario de lo que está haciendo López Obrador con estos pleitos y amenazas", aseguró el panista.

DEFIENDE EL NAICM

Posteriormente, Ricardo Anaya dijo que "menos mal" que su contrincante Andrés Manuel López Obrador ofreció abrir una mesa técnica para analizar la viabilidad del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NACIM).

No obstante, enfatizó que el plan del político tabasqueño, de habilitar dos pistas en la base aérea de Santa Lucía, es inviable y que cuestionar dicha obra es un disparate, por lo que pidió no politizar el tema y tomar decisiones desde el punto de vista técnico.



"(Hay que) seguir adelante con la construcción del nuevo aeropuerto, es deveras un disparate estar cuestionando este asunto, menos mal que ahora ya empezaron (López Obrador) con que 'vamos a ver'", expuso.

"Este asunto no debería estar a discusión, hay cosas que no se deben politizar, no todo debe ser político, donde se construye el nuevo aeropuerto debe tener una lógica técnica, no una lógica política".

En el Alcázar del Castillo de Chapultepec, Anaya explicó que es técnicamente inviable que operen de manera simultánea, a su máxima capacidad, el Aeropuerto Internacional actual y la base de Santa Lucía.

AMLO juega con el tema del aeropuerto: Margarita Zavala

La candidata independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, aseguró que López Obrador juega con el tema del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) y la idea de un posible diálogo con los sectores involucrados.

"En realidad es que ha jugado con el aeropuerto todo el tiempo, como juega con muchas cosas con México y lo que es lamentable es que todo dependa de su voluntad", dijo en después de participar en el XVI Foro Nacional de Turismo.

Durante su participación en el Foro, Zavala dijo que de ganar las elecciones, no escatimará en la inversión al sector turístico y remarcó que buscará fortalecer los aeropuertos del país.

"Yo sí le voy a gastar a la inversión, partiremos de aeropuertos. Un aeropuerto de muchos aeropuertos (sic). No importa quién ponga los muros; el turismo pone los puentes".

"Puedo quitarle cinco millones de votos al PRI", afirma el "Bronco"

Por su parte, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", aseguró que puede quitarle cinco millones de votos al PRI, porque los usuarios lo identifican más como priista que a José Antonio Meade en facebook

"Este análisis dice que yo puedo quitarle al candidato de Partido Revolucionario Institucional (PRI) cinco millones de votos, porque no despega y porque dicen que yo soy más priista que Meade", aseguró en su participación del Foro Diálogo con los candidatos con la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI).

Además el candidato independiente aseguró que todavía hay 60% del electoral que no ha definido su voto y ese es su "Target".

