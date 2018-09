Con o sin experiencia, ellos presidirán comisiones clave

Son pocos los diputados y diputadas que presidirán comisiones en el primer Congreso de la Ciudad de México que cuentan con experiencia legislativa o en la administración local.

De 41 comisiones, en el Congreso de la Ciudad de México, Morena presidirá 22, PAN 8, PRD 4, PRI 3, PT 2, PVEM 1 y PES 1. De esas, 21 estarán a cargo de legisladoras y 20 de diputados.

En la última legislatura de la Asamblea Legislativa del DF, que concluyó el pasado 14 de septiembre, Morena, a pesar de que fue mayoría no presidió comisiones importantes, porque el PRD, en alianza con PAN y PRI, se las repartieron entre ellos y dejaron fuera a los morenistas.

Eso quedó en el pasado. Morena obtuvo mayoría en el primer Congreso de la ciudad y ahora sí se quedó con las comisiones más relevantes, aquellas que tienen que ver con presupuesto, justicia, transparencia y corrupción.

La Junta de Coordinación Política, presidida por la morenista, Ernestina Godoy, aprobó la creación de 40 comisiones ordinarias y una especial. Además de seis comités.

En esta primera legislatura, el PRD no tiene comisiones importantes. Presidirá Ciencia y Tecnología, Deporte, Desarrollo Rural y la especial: Desarrollo Aeroportuario Integral.

De las designaciones que generaron polémica entre la opinión pública y organizaciones civiles está Fernando Aboitiz, ex secretario de Obras, que obtuvo la presidencia de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. Vecinos y activistas señalaron que con el ex funcionario se garantizará "la corrupción Inmobiliaria y una planeación al mejor postor" desde el Congreso.

También está Sandra Vaca del PRI, quien presidirá la comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez. La legisladora es cercana a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y trabajaba en el PRI de la ciudad, cuando el político fue acusado de controlar una red de prostitución desde el interior del partido a nivel local. Su designación generó molestia entre usuarios de redes sociales.

