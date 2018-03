Espectáculos

Maca Carreiro y Magda Rodríguez se mandan indirectas en redes

La nueva etapa del matutino será a partir del 12 de marzo y conoceremos a los nuevos conductores

REDACCIÓN 05/03/2018 11:56 a.m.

Al parecer la productora se cansó de los mensajes de la conductora y decidió contestarle. (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

Mediante redes sociales la productora Magda Rodríguez y la conductora Maca Carriedo se enfrentaron en redes sociales.

Recordemos que hace unos días varios de los conductores del programa "Hoy" como Galilea Montijo, Maca Carriedo, Andrea Legarreta y otros más, compartieron una fotografía de todo el equipo del matutino, como muestra de su amistad.

Ya se ha confirmado la salida de varios conductores del programa a partir del próximo lunes 12 de marzo, entre ellos Maca Carriedo.

Cuando se confirmó que Magda Rodríguez sí iba a colaborar el mando del show, Maca Carriedo no dudó en mandarle un mensaje.

ESTOS CONDUCTORES QUEDARAN DESEMPLEADOS

Yo necesito certidumbre. Soy un súper elemento, pero mira, Magda, como tú quieras. También que no se enferme de poder y lo digo con cariño, indicó en una publicación.

Posteriormente Maca usó sus redes para escribir un mensaje que muchos tomaron como una indirecta para la nueva productora del matutino.

En contestación a una persona que le mando un fuerte mensaje, Maca Carriedo manifestó:

No te quiero hacer pasar corajes, pero no me corrieron, seguirás viéndome y odiándome sin yo darme cuenta.

"Aprende a ser feliz por méritos propios, a no meterte con la gente que no se mete contigo, pero sobre todo logra que tu vida sea tan incoercible que la vida de los demás no te importe".

Sin embargo, Magda también compartió una publicación que generó dudas: "lucha siempre por tu felicidad y deshazte de todo lo que te impida salir adelante".

#FelizSabado Una publicación compartida de Magda Rodriguez D (@magdaproducer) el Mar 3, 2018 at 10:10 PST

auc

LEA TAMBIEN El adorable video de Enrique Iglesias con su bebé recién nacido El cantante español se mostró en su nueva faceta como papá y sus fans quedaron encantados

LEA TAMBIEN Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann presentan a su bebé en redes sociales La pareja compartió la evolución del embarazo de la hija de Eugenio Derbez con sus seguidores de Instagram

LEA TAMBIEN Se desvelan en el Ángel para celebrar a Guillermo del Toro Si bien el sitio favorito de los grandes festejos de los mexicanos no lució como cuando gana el Tri, el orgullo por el triunfo de Del Toro fue evidente