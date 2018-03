Espectáculos

Estas fueron las polémicas revelaciones de Maca sobre todo lo nuevo que vendrá a "Hoy"

Durante una entrevista la integrante del programa matutino dio a conocer algunos detalles que vendrán a partir del próximo lunes

REDACCIÓN 06/03/2018 01:07 p.m.

Maca además habló de la relación de sus compañeros y dijo que con el único que no se llevaba bien fue con Alex Kaffie. (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

Estamos a seis días de que el nuevo Hoy bajo la producción de Magda Rodríguez arranque, mucho se ha especulado de lo qué veremos en esta nueva del matutino, sin embargo una de las integrantes del programa dio a conocer los detalles.

Maca estuvo como invitada en La Saga, espacio que conduce Adela Micha, ante los incesantes cuestionamientos de la periodista, la conductora del matutino terminó comentado lo que veremos en Hoy.

Oh, boy Una publicación compartida de maca_online (@maca_online) el Mar 6, 2018 at 10:50 PST

La polémica conductora dijo que sí seguirá en el programa de Televisa, que tendrá una sección llamada los "Macanazos", la cual será transmitida una vez a la semana y donde tocará los temas virales y los memes.

ESTA CONDUCTORA DE "HOY" Y MAGDA RODRÍGUEZ SE LANZAN INDIRECTAS EN REDES

Sin embargo Maca fue muy persistente al decir que habrá mucha gente en el programa con la nueva producción. Debido a que además de Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Raúl Araiza también estarán Roxana Castellanos con su personaje de Deyanira Rubí además de Rosa Concha en la parte cómica.

Ahora sí jashhhhhtaaaag SORPRESAS Una publicación compartida de maca_online (@maca_online) el Mar 5, 2018 at 7:26 PST

También confirmó la participación de Mauricio Mancera y Fernando del Solar, asimismo explicó que Mimí tendrá una sección al igual que Jorge "el Burro" Van Rankin. También reveló que hicieron un ensayo general, pero que aún quedan "muchas cosas por acomodar".

Maca además habló de la relación de sus compañeros y dijo que con el único que no se llevaba bien fue con Alex Kaffie, "nunca supe porque no le caía bien, pero no me prestaba su revista", dijo la polémicac onductora.

auc

LEA TAMBIEN Mattel lanza Barbie de Frida Kahlo y esto dicen las redes Tras su presentación usuarios de redes comenzaron a opinar de la nueva barbie de la linea "Sheroes"

LEA TAMBIEN ¿Quién es la joven que acompañó a Guillermo del Toro a los Oscar? El director mexicano desfiló por la alfombra roja de los Premios Oscar acompañado de una joven escritora

LEA TAMBIEN Guillermo del Toro muestra su casa del horror (VIDEO) El cineasta mexicano mostró, en 2016, su casa en Los Ángeles, la cual está adornada con miles de figuras y libros de horror y fantasía.