Las posibles causas de la muerte de 9 bebés en hospital de Morelos

Cuernavaca, Morelos. En menos de una semana, nueve bebés internados en el Hospital General de Cuernavaca murieron. Según las mamás de tres de los bebés, su muerte fue a consecuencia de una bacteria contraída en el nosocomio.

Sin embargo, la secretaria de Salud afirma que sólo en cuatro de ellos detectaron la bacteria, pero que la causa de muerte pudo ser el delicado estado de salud de los bebés, ya que los nueve eran prematuros y se encontraban en la Unidad de Cuidados Especiales Neonatales (UCEN).

De acuerdo a testimonios de las madres, algunos de los recién nacidos que murieron presentaron mejoría en su estado de salud, pero después se agravaron y en cuestión de horas murieron.

“Mi bebé ya estaba bien, iba para el área de pediatría y en la mañana fui a la visita de las 10, lo encontré bien, regresó a la visita de las 5 de la tarde y me dicen que mi bebé ya está muy grave, de hecho, no dejaron pasar a ningún papá porque había varios bebés graves, no nos dejaron entrar a la visita.

“Ya después de eso a las 11 de la noche vuelvo a la visita, mi bebé ya está muy, muy grave y me dicen que ya era lo peor. Lo encuentro entubado otra vez y con muchos … le transfundieron sangre, mi bebé ya estaba morado, se puso moradito, ya al otro día regreso a las 10 de la mañana a la visita y es cuando mi bebé murió”, contó América Jocelyn León Guadarrama.

Su bebé, quien nació a las 33 semanas de gestación, evolucionaba satisfactoriamente, asegura, pero tras contraer la bacteria su salud de vino abajo.

“A mí me dijo la doctora de la noche, de la visita de la noche, que la bacteria la contrajo ahí mismo, dentro del hospital, que, porque pudo haber sido por los tubos que les vuelven a meter, que no los desinfectan bien, o no sé qué es lo que pasa”, expresó.

Patricia Aguirre Palma, de la colonia Nueva Santa María, madre de unos gemelos que también murieron en esa área del hospital, perteneciente a los servicios de salud el gobierno de Morelos, contó cómo la salud de sus hijos empeoró en unos días.

“Mis bebés nacieron prematuros, de 27 semanas, son gemelos, un día va mi esposo a visitarlos y llega a la casa y me dice que los iban a aislar a los bebés porque habían agarrado un virus.

“Ya ese mismo día me fui yo a la visita de la tarde y me dijeron que los iban a tener ahí que porque habían contraído el virus del hospital”, contó.

La mujer, quien afirma procederá legalmente en contra del hospital, contó cómo entre el 26 de junio y el 3 de julio murieron los bebés.

“Mi bebé murió el jueves a las 11 de la mañana, algo así. Al otro día muere el bebé de mi compañera, mueren dos niños, Iker y Grettel; después, el sábado, llego en la mañana y me dicen que está bien grave la niña, que no orinaba y estaba reteniendo líquidos, ella murió el lunes 2 de julio y murieron más bebés, de hecho, el sábado a las 4 de la mañana muere un bebé y a las nueve de la noche muere otro.

“El domingo murió el del compañero Luis Alberto, su bebé murió como a las 11; 10 y media murió una niña y a las 11 el de mi compañero. El día lunes muere mi niña y a las 11 muere un bebé, se llama Ian. En pediatría murió otro bebé el mismo día lunes, y en pediatría han muerto tres niños, pero ahí no conocemos a los papás”, dijo.

Las madres señalaron que su denuncia tiene el objetivo de evitar que más bebés mueran en el Hospital General de Cuernavaca.

“Ya murieron mis dos niños y es una preocupación porque quedan más bebés, de 14 niños que eran solo quedan… quedaban cuatro niños quedan. Es una preocupación, no me van a regresar a mis bebés, pero voy a quedar tranquila porque van a nacer más bebés y puede que ocupen esa parte”, dijo.

Además, denunciaron que personal del hospital tuvo contacto con los recién nacidos sin la higiene adecuada.

“Se comprueba bacteria en 4, pero no fue la causa de muerte”: SSA

En entrevista, la secretaria de Salud de Morelos, Ángela Patricia Mora González informó que tras un análisis de la situación se determinó que fueron 9 los bebés que fallecieron en ese periodo, pero que solo en cuatro de ellos fue hallada la bacteria Klebsiella Pneumoniae.

“El día de ayer nos reunimos con la Dirección General de Epidemiología, estuvieron presentes Servicios de Salud en Morelos, la doctora Giorgia y su equipo, particularmente del área de Hospitales, así como también el doctor Alcántar, que es el director del Hospital de Cuernavaca, el equipo del doctor y las áreas de epidemiología fundamentalmente. Hay que mencionar que esta Dirección General de Epidemiología estuvo reunida con nosotros desde el día 5 de julio y ellos vinieron a hacer una investigación a profundidad, hacernos un apoyo en el asesoramiento para la investigación de estos nueve bebés que lamentablemente fallecen en este periodo del día 26 de junio al día 3 de julio que es el último deceso que tuvimos.

“Se pudo determinar efectivamente que correspondió a una bacteria denominada Klebsiella Pneumoniae en cuatro de los bebés, en los otros cinco bebés las causas de las muertes son variables, pero en estos cuatro que se demuestra la presencia de esta bacteria esto lo que nos configura es algo que se denomina un brote, entonces hay una pues determinación de que hay un brote por Klebsiella en la Unidad de Cuidados Especiales Neonatales que coadyuvó a la patología que ya estos bebitos traían per sé por ser bebitos prematuros o bebitos con enfermedades graves que los hayan puesto en condiciones críticas y que finalmente lamentablemente estos bebés fallecen”, dijo la Secretaria.pa

Sin embargo, aunque la bacteria pudo complicar el estado de salud de los bebés, la titular de la Secretaría de Salud dijo que no necesariamente fue ésta la causa de la muerte.

“Hay que mencionar que no es la causa del deceso, porque estos bebés ya desde su nacimiento traían condiciones muy adversas, dos de ellos eran gemelos que habían nacido a las 27 semanas de gestación, que ya desde nacimiento habían dado muestra de traer infecciones in útero porque el nacimiento fue un nacimiento difícil, ya traían algunos problemas de neumonías, de hemorragias intraventriculares cerebrales, entonces eran bebés que ya su gravedad los hace vulnerables a que un microorganismo que pudiera encontrarse pues en ellos tenga más posibilidades de desarrollo”, expresó.

Hasta el momento en la Unidad de Cuidados Especiales Neonatales del hospital permanecen cinco bebés, en los cuales no se registra la presencia de la bacteria.

“Afortunadamente ahorita los cinco bebés que todavía están en esta unidad, porque todavía tenemos bebés, afortunadamente han ido mejorando, o sea, quiere decir que las medidas que se instalaron han coadyuvado a que esto pues no derive en alguna muerte más después del día 3”, dijo la funcionaria estatal.

Las autoridades de salud aseguran que esta emergencia solamente mantiene restringida el área donde fue encontrada la bacteria. El resto de las áreas del hospital funcionan normalmente.

En la UCEN, por lo pronto, solo reciben mujeres embarazadas sin complicaciones en su salud ni en la de los bebés.

“Tenemos una restricción para los nuevos ingresos, es decir, en este momento no estamos recibiendo mamás que tengan algún factor de riesgo o que vayan a tener un bebé prematuro para ser atendidas en el Parres, tenemos que apoyarnos con los hospitales periféricos, en este caso el Hospital de la Mujer y el Hospital de Jojutla.

“Y es decir, si alguna mamá llega con una condición pues de gravedad al hospital se va a estar refiriendo a estos hospitales y en el caso de las mujeres que no tienen factores de riesgo, que su embarazo es de término y que todo está bien, se van a poder seguir atendiendo en el hospital porque el resto de las áreas del hospital se han estado monitoreando y no ofrecen ningún problema, es específicamente en esta área de cuidados especiales”, dijo Mora González.

Hasta el momento las autoridades del hospital desconocen cómo ingresó la bacteria a la UCEN, por lo que las investigaciones administrativas continuarán hasta que localicen la causa.

De acuerdo con publicaciones científicas, consultadas por La Silla Rota, esta bacteria es común en hospitales, la cual agrava la situación de los pacientes internos.

