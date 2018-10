Mhoni Vidente vaticina el futuro legal de Daniela Castro en EU

REDACCIÓN 03/10/2018 02:14 p.m.

La actriz Daniela Castro fue sorprendía por policías de un centro comercial de EU presuntamente porque tomó unas prendas sin pagarlas, unas horas más tarde se dieron los pormenores.

De acuerdo a Tribuna, en las primeras declaraciones ofrecidas por Daniela Castro indicó que todo se trató de una confusión a pesar de que tuvo que declararse culpable para poder salir en libertad bajo fianza.

Pero el día de ayer Mhoni Vidente habló de lo que le depara a la actriz de Televisa.

Durante su participación en el programa "Hoy", en la sección "La Ruleta Esotérica" anunció que Daniela Castro será declarada culpable.

Siempre me dijo mi abuelita: 'nunca defiendas lo indefendible'... Cuando tú vayas a sacar la visa, cuando estés en Estados Unidos nunca digas mentiras a las autoridades porque esto te va a estar complicando las cosas. Y si ellos ya tenían las grabaciones, si ya estuvieron viendo que el problema de que sí fue un robo, pues se te hizo fácil. Y es mejor decirlo, 'sabes que, se me hizo fácil y agarré las cosas', y no hay problema, a estar defendiendo lo que no es", inició Mhoni Vidente.

La vidente aseguró que veía que Daniela Castro sí había estado involucrada "en esas cuestiones de robo", un error del que tendrá que aprender.

Veo que ahora que tenga la corte, parece que el 29 de octubre tiene corte, sale culpable, le van a quitar la visa lamentablemente y pues va a ser una situación que tienes que aprender de eso".

