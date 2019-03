La nueva moda de agrandarse el pene con bótox ¿Qué tan seguro es y cuál es su costo?

REDACCIÓN 22/03/2019 03:39 p.m.

Una nueva moda entre los hombres ha llegado: el bótox para agrandar el pene. En ese sentido, información de Mayo Clinic indica que las inyecciones de bótox son conocidas principalmente por su capacidad para disminuir la apariencia de algunas arrugas en el rostro aunque también se utilizan para padecimientos como:

Distonía cervical (espasmos de cuello)

Hiperhidrosis (transpiración excesiva)

Ojo vago

Vejiga hiperactiva.

Existe también evidencia sobre su uso como un posible método preventivo contra las migrañas crónicas.

BÓTOX PARA AGRANDAR EL PENE: EL TESTIMONIO

El tratamiento consiste en inyectar bótox debajo de la dermis cuando el órgano sexual masculino se encuentra en erección; no es un procedimiento quirúrgico, es un procedimiento completamente reversible y mínimamente invasivo.

Al respecto, el portal australiano que ha documentado este procedimiento, compartió el testimonio de Mohamad El- Ahmad, paciente que se sometió a dicho procedimiento en una clínica de Sidney, Australia.

¿Duele? Ahmad explicó que aunque una inyección siempre resulta dolorosa, en una escala del 1 al 10, el dolor producido por este tratamiento con bótox es de 4 aunque ahora dice tener otro problema:

"El mayor problema que nunca consideré fue encontrar un condón que se ajuste. No puedo. Se rompen hasta la mitad. Incluso el XXL no me queda bien ahora".

Riesgos. Algunos de los efectos secundarios o complicaciones hasta el momento identificadas, son:

Dolor, hematomas e hinchazón en el sitio de inyección.

Dolor de cabeza y síntomas similares a los de la influenza.

Babeo

Párpados caídos

Lagrimeo excesivo

Sequedad ocular.

¿Ventajas? Dentro de las principales ventajas identificadas en este procedimiento por los hombres que deciden realizarlo es que aumenta el grosor del pene sin puntos de sutura, hospitalización o anestesia general.

También es una intervención de corta duración.

La recuperación. Los especialistas advierten que luego del procedimiento se requiere un tiempo mínimo de inactividad para que la inflamación generada por la aguja de inyección disminuya.

COSTO, EFECTOS SECUNDARIOS Y RIESGOS DE USAR BÓTOX

¿Cuánto dura el efecto? El efecto luego del procedimiento tiene una duración de 18 a 24 meses con un costo aproximado de 30 mil dólares.

Casos de emergencia por uso de bótox. Si posterior a la aplicación del bótox (horas o semanas), se presentan problemas de visión, debilidad muscular, problemas para tragar o hablar, problemas respiratorios o pérdida de control de la vejiga se debe acudir de inmediato con el médico.

El uso de bótox está prohibido en personas alérgicas a proteína en la leche de vaca o durante el embarazo y lactancia.

La directora médica de Man Cave Sydney, hospital donde se aplica el tratamiento explicó que el relleno es el mismo que se utiliza de forma tradicional en labios o mejillas.

El tratamiento estándar puede aumentar la circunferencia flácida entre 2 y 3 cm, el aumento en la circunferencia sería entre 1 y 2.5 centímetros.

Finalmente, cuando los tratamientos con bótox son aplicados por un médico especialista certificado, la intervención es segura.

¡Consulta siempre con un especialista!

