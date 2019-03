Hombres a la sombra de las mujeres más poderosas e influyentes del mundo

REDACCIÓN 08/03/2019 08:10 p.m.

Al parecer los refranes no mienten, pero igual hay que ponerlos al día. Siempre se ha dicho que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, sin embargo, en la actualidad también es cierto lo contrario: detrás de una gran mujer es más que probable que haya un gran hombre, un hombre que no se siente menos por hacer a un lado sus ambiciones profesionales para apoyar a su pareja. Discretos, callados o eclipsados... Estos hombres llevan años fuera de los reflectores acompañando a personalidades como Oprah Winfrey, Meryl Streep o María Asunción Aramburuzabala Larregui.

Hasta la fecha siguen existiendo algunos casos en los que los padres de familia recomiendan a sus hijas que elijan bien a su pareja: posiblemente un hombre acomodado, con un buen puesto, un trabajo fijo, con un cierto estatus. No obstante, también hay padres que alientan a sus hijas a buscar lo contrario, se enfocan en decirles que los hombres que serán sus compañeros de vida deben apoyar su carrera, sus sueños e incluso las actividades de limpieza, así como también les recomiendan a ellas ser un apoyo en el sustento económico que les permita a ambos tener un mejor futuro.

A continuación te presentamos un listado de los hombres que han vivido a la sombra de algunas de las mujeres más poderosas del mundo.

MERYL STREEP Y DON GUMMER

¿Quién es Don Gummer? Este escultor estadounidense lleva casado desde 1978 con la oscarizada actriz Meryl Streep, con quien tiene cuatro hijos: Henry Wolfe, Louisa, Mamie y Grace. ¿Qué ha hecho? Estudió en las mejores escuelas de arte: la Ben Davis High School de Indianápolis, la School of the Museum of Fine Arts en Boston o la Yale School of Art. Aunque hizo su primera exposición individual en 1973, su sello de identidad son las esculturas a gran escala, para las que suele utilizar materiales como el acero inoxidable, aluminio o el vidrio de color. "The South Tower" de Indianápolis, una torre metálica en homenaje a los atentados del 11 de Septiembre de 2001, o su particular "Mondrian" repleto de cristales de colores en Broadway, Nueva York, son algunos de los muchos ejemplos repartidos por todo el país.

Desde hace treinta años, Gummer forma junto a la actriz una de esas sólidas y escasas parejas de Hollywood. Los presentó el hermano de Meryl Streep en 1978, cuando ella estaba devastada por la muerte de su anterior novio, el también actor John Cazale, y en septiembre de ese mismo año se casaron.

ANNA WINTOUR Y SHELBY BRYAN

¿Quién es Shelby Bryan? Un rico tejano apodado acertadamente por sus amigos como "El gran Gatsby" y cuya personalidad es tan hermética como la del personaje creado por el escritor F. Scott Fitzgerald. Está casado desde 2004 con Anna Wintour, la editora más admirada y temida de "Vogue", a la que conoció en un baile benéfico del Ballet de Nueva York en 1999.

Como todo hijo de buena familia estudió en la Harvard Business School y amasó una fortuna mayor al patentar, mientras trabajaba en la entidad financiera Morgan Stanley, uno de los primeros sistemas modernos de telefonía móvil de Estados Unidos. En 2013, el periódico The Daily Telegrah publicó que Bryan era un moroso. El hombre que llegó a tener a su nombre 30 millones de dólares y organizaba cenas benéficas para financiar las campañas de los presidentes demócratas (lo hizo para los ex presidentes Obama y Bill Clinton), debía al fisco 1,2 millones de dólares. Una cantidad que ha ido pagando a plazos por falta de efectivo.

OPRAH WINFREY Y STEDMAN GRAHAM

¿Quién es Stedman Graham? Este altísimo (mide 2,01 metros) educador, escritor, hombre de negocios y orador estadounidense, lleva junto a la poderosa periodista Oprah Winfrey desde que se conocieron en 1986. Nunca se han casado, aunque estuvieron prometidos en 1992, para no estropearlo. Al menos, eso explicó la presentadora en una entrevista a "Vogue" en 2017: "Nadie me cree, pero es la pura verdad. La única vez que hablamos del tema fue cuando le pregunté a Stedman: '¿Qué habría pasado si nos hubiéramos casado?' Y su respuesta fue que ya no estaríamos juntos". Tampoco tienen hijos juntos.

Aunque solo lo conozcamos como Mr. Oprah, Graham estudió Trabajo Social y se especializó en activismo racial. Ha trabajado como relaciones públicas para personalidades como la activista Winnie Mandela o la fallecida escritora Maya Angelou. También fundó el Leadership Institute of Chicago y Athletes Against Drugs, una asociación sin ánimo de lucro para fomentar el deporte y la vida sana entre los jóvenes estadounidenses. Incluso tiene once libros publicados de negocios y márketing, algunos incluidos entre los "best seller" del New York Times. Como dato curioso, estuvo casado antes de conocer a Oprah, tiene un hijo y es incluso abuelo.

CATE BLANCHETT Y ANDREW UPTON

¿Quién es Andrew Upton? En 1997, este guionista y director australiano se casó con la actriz Cate Blanchett (Ivanhoe, Australia, 1969), convirtiéndose en un hombre tan envidiado como ignorado. Él mismo se ha apodado "La Mano", como confesaba al periódico Independent en 2008, porque cuando acompaña a la hipnótica actriz a un evento, es la única parte de él que queda de la foto cuando lo recortan. "Simplemente miran y piensan, ´él no es interesante, cortadlo´. Casi puedes ver las tijeras", bromeaba. Escribió su primera obra de teatro con dieciséis años tras ver ´La traición´ de Harold Pinter, y se graduó en Dirección y Guión en la Universidad de Melbourne. Entre sus trabajos destacan ´Almas perdidas´ (2005), una compilación de cortos de cine en la que participa con ´Bangers´, la historia de una mujer (Blanchett) tan exitosa como desquiciada que pierde los papeles haciendo un puré con salchichas; ´Riflemind´ (2007), una pieza de teatro sobre un grupo de rock que se reúne para rememorar viejos tiempos y se acaban percatando de lo frustrados que se sienten; o la producción de "Carol" (2015), la película con la que Blanchett estuvo nominada al Oscar a mejor actriz. Junto a su mujer, también ha codirigido la Compañía de Teatro de Sidney durante cinco años.

Cate y él se conocieron durante el rodaje de "Thank God he met Lizzie" (1996) y se odiaron. Ella pensó que Upton era un arrogante, y él, que era fría y distante. Se volvieron a encontrar al año siguiente en una partida de póquer y está claro que cambiaron de opinión, porque a las tres semanas se comprometieron.

ANGELA MÉRKEL Y JOACHIM SAUER

¿Quién es Joachim Sauer? Lo has visto pasear acompañando a su mujer, la canciller alemana Angela Mérkel y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita al centro de recuperación del lince ibérico, lo cual es no es normal ya que su ausencia en actos oficiales lo define. Tanto, que muchos lo conocen como "El fantasma de la ópera" porque solo aparece en eventos de música clásica. De hecho, una de las pocas entrevistas que concedió fue a la agencia Reuters para hablar del compositor alemán Richard Wagner. Su vida se limita a la Universidad Humboldt de Berlín, donde estudió química, se doctoró y actualmente es profesor de química cuántica. Allí también conoció a Angela Mérkel –que tiene un doctorado en la materia - con quien se casó en 1998.

Es tan reservado que muchos aseguran que cuando Mérkel juró el cargo como canciller, él prefirió quedarse en casa y ver el acto por televisión.

CARLOTA CASIRAGHI Y DIMITRI RASSAM

¿Quién es Dimitri Rassam? Productor francés y prometido de Carlota Casiraghi. Sí, la nieta de Grace Kelly e hija de Carolina de Mónaco, con quien espera un hijo. La familia de Rassam siempre ha estado ligada al mundo del cine. Su padre, el libanés Jean Pierre Rassam, que murió cuando él solo tenía tres años por una sobredosis de barbitúricos, produjo películas para directores de la talla de Jean-Luc Godard y Roman Polanski. Su madre, la actriz francesa Carole Bouquet fue musa de Luis Buñuel, con quien rodó "Ese oscuro objeto de deseo"(1977).

Dimitri estudió Historia en la Soborna pero decidió seguir la trayectoria familiar y fundó la productora Chapter 2 con solo 23 años. Ganó el César a la mejor película de animación por "El Principito", un proyecto al que dedicó ocho años y para el que contó con un presupuesto de 60 millones de euros. Rassam se casó con la modelo rusa Masha Novoselova en 2010, con la que tiene una hija, Daria. Aunque lo dejaron casi al año de contraer matrimonio, conseguir los papeles de divorcio y la custodia de la niña está resultando de lo más complicado. Algo que está retrasando su boda con la princesa de Mónaco, sometida al estricto protocolo de las casas reales. También Carlota tiene un hijo, Raphaël, de su relación con el actor Gad Elmaleh.

SERENA WILLIAMS Y ALEXIS OHANIAN

¿Quién es Alexis Ohanian? En palabras de Forbes, "El príncipe de Internet". Desde 2017, el marido de la tenista Serena Williams y padre de su primogénita, Alexis Olympia, es un emprendedor de Silicon Valley, estudió Comercio e Historia en la Universidad de Viginia y fundó, junto a Steve Huffman, uno de los foros de noticias más influyentes de Estados Unidos, Reddit, que adquirió Condé Nast en 2006.

Con una fortuna de 9 millones de dólares y aspiraciones a "ser presidente de Estados Unidos", así lo aseguraba BuzzFeed en un perfil publicado en 2012, Ohanian ayuda a otros emprendedores a levantar sus empresas desde la empresa Initialized Capital. Como el amor no existe si no se comparte, Ohanian adquirió en febrero el espacio de todas las vallas publicitarias de Palms Spring para demostrarle a Serena cuánto la quiere. En ellos se podían ver fotos de la tenista con su bebé y frases como "la mejor madre de todos los tiempos" o "lo más grande de todos los tiempos". Por si los vecinos de California tenían alguna duda.

J. K. ROWLING Y NEIL MURRAY

¿Quién es Neil Murray? Es el marido de J. K. Rowling, autora de la conocidísima saga "Harry Potter". No, este Neil Murray no tiene nada que ver con el bajista escocés de bandas como Black Sabbath o National Health. Murray es un anestesista escocés, un tipo normal que se levanta cada mañana con puntualidad británica, va a trabajar y recoge a los dos hijos que tiene con la escritora, David Gordon y Mackenzie Jean Rowling Murray, del colegio. O eso imaginamos, porque apenas existen datos sobre él.

J. K. Rowling se casó en secreto con él en 2001 en su mansión de Perthshire, frente a un reducido grupo de quince personas, según el diario inglés The Observer. Era la segunda boda para ambos. Ella además acaba de salir de un complicado divorcio con el escritor portugués Jorge Arantes -padre de su primera hija, Jessica Isabel-, con el que acabó tan mal que incluso pidió una orden de alejamiento.

MARÍA ASUNCIÓN ARAMBURUZABALA LARREGUI Y ANTONIO OSCAR "TONY" GARZA

Antonio Oscar "Tony" Garza Jr., es un abogado americano que fue embajador de Estados Unidos en México. Garza estuvo casado con la mujer más poderosa del mundo de los negocios en nuestro país, María Asunción Aramburuzabala Larregui. La pareja puso punto final a su relación luego de cinco años de matrimonio.

En reconocimiento a su labor, México le otorgó el Águila Azteca, el premio más alto otorgado a extranjeros, en 2009. Antes de su nombramiento como embajador, Garza se había desempeñado como Secretario de Estado de Texas desde enero de 1995 hasta noviembre de 1997 y también fue presidente de la Comisión de Ferrocarriles de Texas.

