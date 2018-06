Lucha en Hollywood

Hombres famosos se suman al movimiento #MeToo para acabar con el sexismo en Hollywood

Hombres de Hollywood se solidarizan con sus compañeras y se suman a la lucha contra el sexismo en el movimiento #MeToo y #TimesUp

REDACCIÓN 31/05/2018 05:27 p.m.

Estos son los famosos que ayudan a sus compañeras en Hollywood en el movimiento #MeToo y Time´s Up (FOTO TOMADA DE WEB)

Luego de la ola de acusaciones de abuso y acoso sexual contra personajes poderosos de la industria cinematográfica en Hollywood, surgió el movimiento #MeToo y Time´s Up, para acabar con las injustas dificultades que enfrentan las mujeres para ganar reconocimiento en el medio, como es la brecha salarial. Muchos de sus compañeros hombres han demostrado solidaridad uniéndose a esa lucha.

De acuerdo con Huffpost, actores como David Schwimmer de la serie Friends, David Arquette de la película Scream y Matt McGorry de la serie How to Get Away with Murder, entre otros, publicaron una carta en The Hollywood Reporter en marzo, aplaudiendo la batalla de las mujeres y, a la par, se generó un movimiento en redes con el hashtag #AskMoreOfHim.

HARVEY WEINSTEIN ENFRENTA FORMALMENTE CARGOS DE VIOLACIÓN Y AGRESIÓN SEXUAL

Aplaudimos la valentía y prometemos que daremos nuestro apoyo a las valientes mujeres y hombres, que se han presentado para contar sus experiencias de acoso, abuso y violencia a manos de los hombres en nuestro país, reza la carta.

"Como hombres, tenemos una responsabilidad especial para evitar que el abuso suceda en primer lugar. Después de todo, la gran mayoría del acoso sexual, el abuso y la violencia son perpetrados por hombres, ya sea en Hollywood o no".



Igualdad salarial

En enero de este año, diversos medios publicaron que Mark Wahlberg cobró 5 millones de dólares por actuar en la película All the Money in the World, mientras que a Michelle Williams solo se le pagó 625,000 dólares.

Luego de la noticia, se filtró que el actor cobró otro millón y medio por repetir escenas, mientras que Williams recibió menos de mil dólares.

Esto provocó diversos ataques contra Wahlberg, quien ante la presión, donó 1.5 millones de dólares al movimiento y fundación Time's Up, que busca, entre otras cosas, terminar con la brecha salarial.

Pero el caso de Wahlberg no es el único.

Los protagonistas de la serie The Crown, Claire Foy y Matt Smith, estuvieron involucrados en uno de los problemas salariales más evidentes de los últimos meses.

Foy (la reina Isabel II en la serie), cobró menos que Matt Smith, quien interpreta a su esposo, el príncipe Felipe de Edimburgo. Foy cobró aproximadamente 39,5712 dólares por episodio, mientras que se desconoce el sueldo de Smith.

Los productores atribuyeron esta disparidad salarial al renombre de Smith después de ascender a la fama por su papel en la serie británica Doctor Who.

Pero esa justificación no fue suficiente. Diversos movimientos feministas criticaron la respuesta, pues siendo la "reina" no podían creer que Foy ganara menos. Incluso, pidieron que Smith donará parte de su dinero a fundaciones feministas.

Después de varios días, la productora comunicó que Foy recibiría una indemnización de más de 203 mil dólares. Según informó el Daily Mail, "la diferencia salarial de Matt y Claire en los veinte episodios de la serie se resolvió amistosamente".

Matt Smith, se manifestó en defensa de su compañera y amiga, y remarcó en The Hollywood Reporter que tendría que haber igualdad entre ambos:

Claire es una de mis mejores amigas y creo que se nos debería pagar por igual y que tendría que haber igualdad para todos [...] Creo que todos tendríamos que tener en mente que necesitamos esforzarnos por hacer esto mejor no solo en nuestra industria sino en todas.

ABOGADO DE MORGAN FREEMAN EXIGE DISCULPA A CNN POR INCULPAR DE ACOSO SEXUAL AL ACTOR

México y las celebridades

En México el tema de los sueldos es un tema prohibido. Pareciera que incomoda. Hasta el momento, nadie ha hablado al respecto ni levantado la voz ante estas injusticias.

Los sueldos que perciben hombres y mujeres mantienen una brecha considerable que se acentúa en unos estados más que otros, dio a conocer el indicador de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Las mujeres forman parte importante de la fuerza laboral mexicana, sin embargo las empresas no les asignan los mismos ingresos que a sus contrapartes masculinas.

El indicador de Salario Diario Asociado a Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de diciembre destacó la diferencia promedio nacional del último mes de 2017.

Para los hombres el sueldo promedio registrado por el IMSS es de 352.57 pesos, para las mujeres son solamente 308.82 pesos, una diferencia del 14% en favor de los varones.

Los estados que más diferencia sostienen entre hombres y mujeres son:

Coahuila, 23% mayor contra el salario de las mujeres.

Chihuahua, superior por 21.9%

Campeche y Sonora, empatan con una diferencia salarial de 21.6%

Puebla, tiene una diferencia salarial del 19.3%

Hollywood y México tienen mucho trabajo por delante.

