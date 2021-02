De película: la historia del hombre que lleva varado 100 días en aeropuerto de Malasia

Cuando comenzó la guerra en Siria, Hassan al-Kontar sabía que no podía regresar. Kontar había estado trabajando en los Emiratos Árabes Unidos desde 2006. El hombre había dejado su hogar para evitar el servicio militar obligatorio en el ejército sirio, sin embargo ahora está varado en el aeropuerto de Kuala Lumpur, Malasia.

Al estilo de la película de 2004, La Terminal, protagonizada por Tom Hanks esté hombre proveniente de Siria se encuentra imposibilitado para regresar a su país y ya lleva 100 días varado en la terminal aérea.

"Soy un ser humano, y no considero correcto participar en la guerra", le dijo a The Washington Post.

"No soy una máquina de matar, y no quiero participar en la destrucción de Siria".

Pero en 2016, Kontar perdió su permiso de trabajo y su trabajo. Los funcionarios de los Emiratos Árabes Unidos lo expulsaron.

En enero de 2017, fue enviado a Malasia, uno de los pocos países dispuestos a otorgar visas a los sirios a su llegada. Le dieron una visa de turista por tres meses.

Él comenzó a trabajar, ahorrando suficiente dinero para un boleto a Ecuador. Pero para hacerlo, tendría que violar su visa de turista.

Una vez que tuvo suficiente dinero, compró un pasaje en un vuelo a Ecuador, pero cuando intentó abordar su vuelo, Turkish Airways lo rechazó.

"Por alguna razón, no me permitieron tomar el vuelo y volví al punto de partida", le dijo a la BBC.

Luego voló a Camboya pero fue rechazado en el aeropuerto de Phnom Penh. (Los funcionarios camboyanos le dijeron al Phnom Penh Post que los sirios pueden obtener visas a su llegada, pero que se les rechazará si no cumplen con ciertos "requisitos").

Así que regresó, una vez más, a Malasia. Pero debido a que se había quedado más de su última visa de turista, no pudo obtener una nueva para ingresar al país.

Ha estado atrapado en la sección de tránsito del Aeropuerto Internacional 2 de Kuala Lumpur durante 37 días.

Él no tiene un lugar para ducharse o incluso una nueva pieza de ropa. Él ha estado durmiendo debajo de las escaleras y limpiando en baños. Para la comida, vive de las comidas preparadas de arroz y pollo de la aerolínea. Como regalo, a veces va a McDonald's o compra un café. Pero tiene muy poco dinero para golosinas en estos días.

En una entrevista con la BBC, Kontar dijo que ha "perdido la cuenta" de la cantidad de días que ha estado en Malasia.

"Estoy desesperado por ayuda. No puedo vivir en este aeropuerto por más tiempo. La incertidumbre me está volviendo loco. Se siente como si mi vida tocara un nuevo mínimo ", dijo a la emisora.

Kontar le dijo a la BBC que ha hablado con los funcionarios del aeropuerto y las Naciones Unidas. Human Rights Watch se ha involucrado. (El Departamento de Inmigración de Malasia no ha hecho comentarios públicos sobre el caso de Kontar). Ha sido entrevistado, dijo, y completó algunos trámites. Pero él no sabe si eso llevará a nada.

"No sé qué hacer. No tengo a nadie que me aconseje dónde puedo ir ", dijo a la BBC. "Realmente necesito ayuda, porque creo que lo peor está por venir".

Él no es el primer refugiado sirio que queda atrapado en un aeropuerto. Como dijo Guardian, "ha habido historias similares en el pasado de sirios y refugiados palestinos de Siria que quedaron varados en Kuala Lumpur, Bangkok y Estambul desde que comenzó la guerra".

"No es solo mi problema. Es el problema de cientos de tipos sirios que sienten que son odiados, rechazados, indeseados, débiles, solitarios ", dijo Kontar al Guardian.

"No sé qué decir o qué hacer. Necesito una solución. Necesito un lugar seguro donde pueda estar legalmente, con trabajo ".