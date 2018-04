Transgénero

Lo rechazó por ser hombre, él cambió de sexo y ahora son pareja

La relación de estos dos jóvenes saltó a las redes luego de conocer su historia, nadie podía creer que esa bella mujer antes fue un hombre

REDACCIÓN 11/04/2018 08:25 p.m.

La pareja recibió muestras de odio en las redes, sin embargo, se empeñaron en defender su amor (FOTO ESPECIAL)

El caso de una pareja estadounidense llamó la atención por lo insólito de su historia. Erin y Jared se conocieron a través de Instagram, uno de los jóvenes se sintió atraído por el otro pero fue rechazado por ser un hombre, así que decidió cambiar de sexo.

De acuerdo con Mirror, Aaron Anderson de 22 años, intentó aproximarse al hombre de su vida (Jared), el cual lo rechazó por ser de su mismo sexo, motivado por el amor, Aaron decidió convertirse en Erin, una mujer transgénero.

Dos años después, Erin consiguió cambiar de género y comenzó a publicar en sus redes sociales fotos que recibieron el "Me gusta" de una persona conocida.

Erin recordó: "Le envié un mensaje a Jared en Facebook diciendo "hey, qué pasa". Sabía de él y lo agregué a Facebook porque era lindo. Pero él no tenía parte de eso y no parecía interesado en absoluto, así que decidí no intentarlo más con él".

Fue dos años después cuando le gustó una de mis fotos en Instagram, en ese momento yo había salido como una mujer trans, agregó.

Jared Norris, de 28 años, quedó cautivado con la belleza de Erin y desde ese momento comenzaron una relación que luego hicieron pública tras los primeros meses.

Pero el amor entre ambos no fue bien recibido en Owensboro, Kentucky: ambos empezaron a recibir mensajes cargados de odio y amenazas de muerte, según detalló Mirror.

Esta situación los llevó a vivir su relación fuera de algún prejuicio, ahora los jóvenes apuestan todo para sobreponerse a las críticas sociales.

"El amor es amor", afirman y prefieren ignorar a los que odian.

nl

