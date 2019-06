Hombre adoptó vida de perro y busca ser la primera persona "Transespecie"

REDACCIÓN 08/06/2019 07:00 p.m.

Si creías que ya lo habías visto todo y eres muy difícil de sorprender, esta historia de la vida REAL te va a dejar con la boca abierta, Se trata de Tom Peters, un hombre británico que decidió dejar a tras su vida como humano y adoptó las "comodidades" de un perro, por si fuera poco busca ser reconocido como la primera persona "transespecie", es decir un hombre transicionando a perro.

De acuerdo con Publimetro, Peters salió del anonimato en el programa "This morning with Phillip & Holly", llegó al programa con una máscara que le cubre la cara, y acompañado de su ex-esposa Rachel, la que si bien aseguró que lo extraña, dice sentirse orgullosa por la decisión de su actual ex marido. En la entrevista, reconoce: "Estoy orgullosa de él por ser fiel a si mismo. (...) hoy estamos más cerca que nunca".

Tom, o Spot como quiere ser llamado, vive su vida diariamente como una mascota: camina en cuatro patas, come comida para perros, duerme en una casa para caninos y ladra tal como un perro, en especial si se siente amenazado.

El transespecie mencionó que lleva bastante tiempo acostumbrado a esta vida, primero con una correa y un collar y ahora con muchos trajes y accesorios para perfeccionar su apariencia, como el enterito de dálmata con el que aparece en la entrevista.

La entrevista fue publicada por el canal del matinal, y acumula cientos de miles de reproducciones en YouTube.

