Hombre llama "zorra" a su amante y pide perdón a su esposa

Con un enorme mensaje en plena vía pública, un hombre le pide perdón a su esposa por engañarla con una "zorra"

REDACCIÓN 21/04/2018 02:21 p.m.

Un hombre cayó en tentación y ahora se lamenta por serle infiel a su esposa con una "zorra". Un enorme mensaje en calles de Godoy Cruz en Argentina, pide a Elena que perdone a su esposo Raúl por haberla engañado. A pesar de que se desconoce a los protagonistas de este triángulo amoroso, la manta con el mensaje se hizo viral en redes.

De acuerdo con e-consulta, Raúl anhela el perdón de su esposa y escribe: "Elena, perdóname que te haya ofendido con una zorra", dice una manta colgada entre dos árboles.

"Elena, perdóname que te haya ofendido con una zorra y por no pasar fin de año contigo. Es que se me cruzaron los cables. ¡Te amo! Perdóname, no volverá a pasar. Esa zorra no tiene dignidad, es una fácil bitch!!! Por siempre serás mi amor, mi vida, te amo solo a ti. Tu esposo Raúl", es lo que dice el mensaje completo.

En entrevista con MDZ Radio, la mujer a quien le encargaron escribiera el mensaje dijo: "Vinieron acá, nos pidieron un pasacalles y mientras que no haya insultos no tenemos problema. El hombre que vino dijo que la única palabra que iban a poner era zorra, y listo. Lo armamos".

an

