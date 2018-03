Hombre se dispara afuera de la Casa Blanca

REDACCIÓN 03/03/2018 02:45 p.m.

La mañana de este sábado un hombre se disparó fuera de la Casa Blanca en Washington, informó el Servicio Secreto de los Estados Unidos a través de Twitter.

LEA TAMBIÉN: Trump se pelea en Twitter con su imitador

Al momento no se han reportado más lesionados.



BREAKING: Secret Service personnel are responding to reports of a person who allegedly suffered a self-inflicted gun shot wound along the north fence line of @WhiteHouse.