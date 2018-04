TIROTEO

Hombre desnudo abre fuego en un restaurante en EU

El atacante vestía únicamente una sudadera verde y atacó con un rifle

En el tiroteo murieron tres personas (Foto/ Twitter)

Al menos tres personas perdieron la vida a causa de un tiroteo en un restaurante en Nashville, Estados Unidos.

De acuerdo con reportes policiales, un hombre parcialmente desnudo entró a un restaurante de la cadena Waffle House y comenzó a disparar cerca de las 03:25 de la madrugada.

Un cliente pudo arrebatar el arma al atacante, quien logró huir del lugar, dejando un saldo de cuatro muertos, tres en el lugar y uno en el hospital; además de otros dos heridos, que se encuentran en el hospital.

Waffle House: 6 persons shot, 4 fatally (3 died at the scene, 1 at the hospital). The 2 others are being treated at Vanderbilt. Search continuing for Travis Reinking. pic.twitter.com/ioR7cVq899 — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) 22 de abril de 2018

El ofensor vestía únicamente una sudadera verde, no traía pantalones ni ropa interior y atacó con un rifle.

ESTA ES LA FABRICANTE DE ARMAS QUE SE DECLARÓ EN QUIEBRA

Investigation on going at the Waffle House. Scene being processed by MNPD experts. This is the rifle used by the gunman. pic.twitter.com/lihhRImHQN — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) 22 de abril de 2018

En el último reporte, el Departamento de Policía del Área Metropolitana de Nashville (MNDP, por sus siglas en inglés) dijo que las órdenes de asesinato ya eran redactadas en contra de Travis Reinking, quien llevó a cabo el ataque.

Waffle House Update: Murder warrants are now being drafted against Travis Reinking. — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) 22 de abril de 2018





