Su esposa se convulsionaba después del parto y él tuvo que "amamantar" a su hija

Tras las complicaciones en el parto de su esposa, Maxamillian Neubauer se vio impulsado a hacer algo que nunca pensó: "amamantar" a su hija

El gesto de este amoroso padre ha asombrado a muchos, tuvo que "amamantar" a su hija recién nacida mientras su esposa recibía atención y se recuperaba de una convulsión (FOTO TOMADA DE WEB)

Una pareja estadounidense llegó un hospital en Wisconsin para el nacimiento de su bebé, sin imaginar que tendrían una noche memorable. Tras las complicaciones que sufrió su esposa durante el parto, Maxamillian Neubauer se vio impulsado a hacer algo que nunca pensó: "amamantar" a su hija.

De acuerdo con la BBC, el parto de April Neubauer no fue fácil, presentó una preeclampsia, una complicación del embarazo en la que sube la presión arterial. La joven madre comenzó a sufrir una convulsión y por ello le tuvieron que practicar una cesárea de emergencia.

Luego de que naciera la bebé el 26 de junio pasado, la madre tuvo otra convulsión y fue trasladada para recibir tratamiento y pasar uno días en recuperación. Aún no había podido cargar a su hija.

La recién nacida, que pesó 3,6 kg, fue entregada al padre, Maxamillian Kendall Neubauer.

Una enfermera salió con nuestra hermosa niña. Fuimos a la sala de recién nacidos, me senté y me quité la camisa para tenerla piel a piel, contó el padre a la BBC.

La enfermera dijo que teníamos que darle una fórmula y hacer algo con los dedos para la alimentación, algo para empezar, explicó.

"Entonces la enfermera me preguntó si tal vez me gustaría ponerme un pezón y hacer un verdadero amamantamiento. Como soy un gran bromista y tengo la capacidad de probar casi cualquier cosa al menos una vez, dije: 'Seguro, por qué no'".

EL PEZÓN POSTIZO

La enfermera unió un protector de pezones de plástico con un tubo que estaba conectado a una jeringa llena de fórmula en el pecho de Maxamillian.

Nunca pensé que haría esto. ¡Fui el primero en amamantar a mi hija! Mi suegra no podía creer lo que estaba viendo.

Según el padre, la sensación fue especial: "Sentí una conexión desde el momento en que vi a mi hija. Espero poder abrazarla y ayudarla a amamantar".

Maxamillian compartió fotos del amamantamiento en su cuenta de Facebook donde se aprecia, además, el tatuaje de un corazón con la palabra "mamá" en inglés.

Desde entonces, la publicación se ha compartido más de 30 mil veces.

"Realmente lo hice solo para ser un buen papá y por ayudar al personal de enfermería, porque son superhéroes. No se puede pedir a nadie mejor", culminó Maxamillian Kendall Neubauer.

