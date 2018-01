H&M en polémica por mensaje racista: "El mono más cool de la selva"

REDACCIÓN 08/01/2018 06:10 p.m.

La marca de ropa H&M, se encuentra en medio de la polémica por publicar una ficha de producto que muestra a un niño de color portando una sudadera verde con el humillante mensaje "el mono más cool de la selva". Usuarios de redes sociales arremetieron contra la marca, calificando su acción como un acto racista.

De acuerdo con Vanguardia, el principal problema de la compañía sueca, fue que uso al pequeño modelo de color para que portara esa prenda en específico, mientras que otros dos niños de piel blanca modelaron ropa con mensajes completamente distintos.

"Superviviente de la selva", era el texto de la sudadera del niño blanco y el otro llevaba solo un estampado de animales.

Las polémica inició cuando los usuarios se dieron cuenta de la premeditada elección de modelos, de inmediato se lanzaron contra H&M tachándolos de racistas.

"H&M, ¿Perdieron la cabeza?".

Esto es inapropiado, ofensivo y racista. ¿Por qué el chico blanco es "un superviviente de la jungla y el negro "el mono más cool de la selva"? ¿Cómo pudieron pensar que esto estaba bien? Quiten esta pieza de ropa. ¡Es de muy mal gusto!

.@hm this is inappropriate, offensive, and racist. Why is the white kid "a jungle survivor" and the black kid the "coolest monkey in the jungle"? How do you think this is okay? REMOVE this and the clothing piece. This is completely distasteful! #racist #hm https://t.co/uati7eI0Io pic.twitter.com/WSF9Wiksio