Spotify le copia a Instagram y prepara sección de historias para los artistas

Spotify se suma a la moda de las historias al estilo Instagram y prepara su nueva sección, Storyline en donde los artistas podrán subir pequeños clips de video para ofrecer información directa de sus canciones para sus fans.

De acuerdo con Mouse, esta función por ahora solo está disponible en algunas canciones como "Sucker" de The Jonas Brothers y algunos temas de Billie Eilish.

De todas maneras, en aquellas canciones es posible apreciar que Storyline se presenta en un formato bastante parecido a las historias de Instagram, justo debajo de las tarjetas "Behind the Lyrics" en los temas compatibles.

Esta sección podría llegar como una alternativa clave en esa línea para Spotify, ya que las tarjetas "Behind the Lyrics" son realizadas por una compañía externa llamada Genuis, y no han estado exentas de errores. Por lo tanto una función como Storyline no solo ofrecería información de primera mano, sino que además reduciría costos para la empresa.

Storyline se encuentra actualmente en pruebas en iOS y Android, en territorios como Estados Unidos y los Países Bajos. Pero todavía no está disponible para todos los usuarios de la plataforma ni todos los artistas. De hecho, los interpretes que forman parte de la prueba trabajaron con la compañía para esta versión de Storyline.

