La historia que nunca se contó: Benito Juárez y el rito masónico

La relación del ex presidente Benito Pablo Juárez García, con logias secretas como los Masones siempre despertó intriga entre los mexicanos

Rito Nacional Mexicano, la Logia que inició a Benito Juárez en la masonería (FOTO TOMADA DE WEB)

El historiador y director del archivo estatal del estado, Lucas Martínez indica de manera breve cual fue la relación entre la masonería y Juárez, quien también protagonizó un endeudamiento directo con EUA después de la Guerra de Reforma.

De acuerdo con Cultura Colectiva, según el historiador, Juárez se inició en el Rito Nacional Mexicano en el año 1847 en la ciudad de México cuando era diputado federal. Según el portal del Diario Masónico, Miguel Hidalgo también había sido iniciado en dicha logia.

Resaltó que Benito Juárez, hasta su muerte, fue un practicante de la masonería y en su paso por Saltillo, no existían logias de este tipo.

"No había logias, pudo haber alguno masones pero no había logia. Hay una carta que yo no conozco que le mandó a su yerno desde aquí hasta San Luis. No la conocemos porque en esos volúmenes inmensos donde está toda la correspondencia sólo viene la respuesta de Juárez, mas no viene la carta del yerno. Pero esa carta era para describirle la ciudad.

Lástima que no se pudo conseguir esa carta. Lo único que Juárez le contesta es ´te encargo a la muchacha, a la niña y respecto a lo que me dices (masonería) él escribe ´prefiero que en vez de rezar las muchachas (de Saltillo) bailen, les hace más provecho´, señaló.

El Rito Nacional Mexicano surge en 1806 como una alternativa del "Rito de York", integrado por individuos que poseían la ideología liberal republicana y teniendo como libro base la constitución de cada país; y el "Rito Escoces", la mayoría con ideas monárquicas y conservadoras teniendo como libro base los preceptos de la biblia, según la documentación en dicho diario.

En el congreso existían disputas sobre las formas de la constitución desde años anteriores de que Juárez fuese iniciado. Con el Rito Nacional Mexicano, se ponen las pautas de acuerdo a las necesidades del País, indica el diario.

LA DEUDA

Juárez sufre varios destierros junto con una serie de actores políticos al final de la presidencia de Santana. Vive en Cuba u en Nuevo Orleans.

Cuando no coincidías con Santana te expulsaba del país. Por eso estuvo en la Habana y en Nuevo Orleans", indica el historiador.

Después de La Guerra de Reforma (1858, 1860), en donde lucharon conservadores contra liberales, los dos pidieron prestamos al extranjero para mantener a los ejércitos; Juárez pidió la ayuda de los "yanquis", facción republicana que se encontraba en guerra contra la región del norte del vecino país.

Ganará quien ganara, al final, tenía que solventar el dinero que se debía por los dos bandos.

Así, México, después de las guerras de reforma, queda sin dinero para hacer frente a la intervención Francesa, misma que surge al ver que México y EU se encuentran en guerras internas.

Tanto Juárez como conservadores piden a EU préstamos los cuales, cualquiera de los dos que ganara, tenía que solventarlos el país. Juárez quería ofrecer parte del territorio a EU, para el préstamo con EU.

En 1862 emiten los Tratados de la Soledad, en Veracruz, cuando España, Inglaterra y Francia, vinieron a reclamar el pago de la deuda Juárez, después de ganar la guerra de reforma.

En los tratados, Juárez aclara que no tiene dinero para solventar la deuda. España e Inglaterra entienden la situación pero franca, no. Ahí es cuando surge la intervención francesa. 1862, 1863, 1864, lo anterior lo señaló el historiador Lucas Martínez.

