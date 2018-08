"Me secuestraron y fui esclavizada para pagar un delito familiar" (VIDEO)

REDACCIÓN 31/08/2018 01:00 p.m.

Miles de niñas y mujeres en África occidental pierden su libertad por una práctica que ha perdurado a través de los siglos conocida como trokosi.

"Cuando tenía 7 años, me trajeron a Ghana y me forzaron a ser parte de un sistema del que no sabía nada", cuenta Brigitte Sossou Perenyi a la BBC.

"Este sistema me robó mi infancia", reflexiona la joven 20 años después de haber sido liberada.

Brigitte había sido entregada para "pagar" por el delito de adulterio que había cometido su tío y se suponía que pasaría toda su vida allí.

La BBC presenta un documental sobre esta mujer que regresa a sus orígenes, platicar con víctimas como ella, enfrentarse a quienes practican esta tradición y reencontrarse con sus familiares.





