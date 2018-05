Espectáculos

Critican la actitud del hijo de Thalía, lo tachan de "malcriado"

La cantante suele compartir sus momentos en familia con sus seguidores de redes sociales

REDACCIÓN 28/05/2018 02:11 p.m.

Los seguidores de la cantante Thalía cuestionaron el comportamiento de su hijo de Thalía con su padre Tommy Mottola. (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

El pasado fin de semana la cantante Thalía compartió un video junto a sus hijos y su esposo Tommy Mottola que generó controversia y uno que otro comentario desagradable.

Recordemos que la vida de las grandes celebridades siempre está bajo el escrutinio público y cuando ellas mismas publican detalles de su vida personal en redes sociales, la combinación resulta explosiva, de acuerdo a El Diario de Nueva York.

Tal fue el caso de Thalía que sus seguidores de redes sociales tacharon a su hijo de "malcriado".

En el video se observa a Matthew Alejandro, donde está inquieto y haciendo travesuras naturales de un niño de su edad, al arrojar una servilleta a su paciente papá.

LUIS MIGUEL CANTA BORRACHO EN UNO DE SUS CONCIERTOS

"Buena atrapada. Reflejos asesinos aún agudos como siempre, escribió el producto musical, Tommy Mottola.

Para Thalía tampoco pasó de un momento familiar. Incluso la intérprete de "Amor a la Mexicana" comentó la publicación "Amazing" (Impresionante) con algunos emoticones de risas.

Muchos usuarios por el contrario calificaron la situación como inapropiada: "¿Amazing? ¡Qué falta de respeto hacia su papá! Nada más hay que mirar la cara de Tommy, no le agradó ese comportamiento. De verdad que poca educación tiene", "Se ve que su padre no está muy contento con su comportamiento. Él le dice que pare y el niño aún así le avienta la servilleta. No está bien, es una falta de respeto", "Eso no debe hacerse al padre ni a nadie. Se nota el disgusto del padre".

