¿Dirige hijo de Felipe Calderón página de memes?

A través de redes sociales se difundió un video en el que se asegura un hijo del ex presidente Felipe Calderón es el director de un portal de memes políticos.

Se trata de Luis Felipe Calderón Zavala, quien sería el administrador del portal @tumbaburros, según detalla un video que se puede ver en la cuenta de Twitter Megáfono.

Debido a un reciente mensaje halagador al ex presidente Calderón, publicado en la página, levantó sospechas del vínculo con la familia que formaron el ex mandatario y la ex candidata presidencial independiente, Margarita Zavala.

Por ahora no se ha negado la veracidad del video que circula en redes sociales.

"Que onda banda, pues sí me cacharon, soy Tumbaburros, un saludo a todos los ´tumbalievers´", dice el hijo de Calderón en el video.





Hijo de Felipe Calderón admite ser quien está detrás de la página "Tumbaburros", dedicada a atacar y difundir noticias falsas contra AMLO pic.twitter.com/edjFidZ4HV — Megáfono (@Megafono_Mx) 20 de agosto de 2018

Otro reclama propiedad de Tumbaburros

Una persona que se identificó como el autor de dicha página desmintió la veracidad del video.

En entrevista en Milenio Televisión, este personaje aseguró que el hijo de Calderón no es Tumbaburros ni participa dentro de la página.

Agregó que el video en cuestión es "mero cotorreo" y que Luis Felipe sólo mueve los labios, pues la voz que se escucha no es la de él.

Destacó que se mantiene en el anonimato porque le lanzarían amenazas y críticas subidas de tono.

Comentó que el objetivo de la página es crear sátira política sin faltar el respeto a nadie.





