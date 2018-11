MESSI

Hijo de Messi enloquece las redes con tierno baile (VIDEO)

Lionel Messi compartió en las redes sociales unas divertidas grabaciones protagonizadas por sus hijos, las cuales al alcanzado 9 millones de vistas

REDACCIÓN 26/11/2018 09:44 a.m.

El futbolista del FC Barcelona Lionel Messi ha compartido en su cuenta de Instagram unos emotivos videos grabados en un entorno doméstico y protagonizados por sus hijos.

Ver esta publicación en Instagram ?????????? Una publicación compartida por Leo Messi (@leomessi) el 25 de Nov de 2018 a las 12:08 PST

Las imágenes muestran a Mateo, de tres años, bailando de manera divertida al ritmo de la popular canción 'Sexy and I know it' de LMFAO.

El video tiene más de 9 millones de visualizaciones en la red social. Al final, en el video también se ve su a hermano Thiago, de seis años, que trata de robarle el protagonismo a Mateo.

DB