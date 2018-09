Jennifer Lopez sufre tremenda caída en pleno concierto

A sus 49 años de edad Jennifer Lopez puede presumir de un cuerpo envidiable; sin embargo, eso no la salva de tener accidentes. Y es que la intérprete de "El Anillo" impactó a todos los espectadores de su concierto en Las Vegas con tremenda caída.

De acuerdo con Publimetro, esto ocurrió cuando Jennifer Lopez se encontraba caminando por el escenario saludando a su público pero un paso en falso la llevó al suelo, lo cual fue captado por los espectadores quienes no dudaron de publicarlo en redes sociales.

This is how you handle a fall like a pro @JLo pic.twitter.com/t7jCuFSd15