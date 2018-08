Joven británica le pidió a su padre ayuda con su CV y esto pasó

Una joven de 16 años vivió una mala experiencia en Reino Unido cuando le pidió ayuda a su padre para hacer su currículum vitae (CV).

Lauren Moore jamás pensó que su progenitor preferiría ser sincero y colocaría en este documento una serie de aspectos negativos de su hija.

A través de Twitter, Moore publicó la hoja que llenó su padre, en la que resalta que la joven tiene habilidad para "navegar en Facebook", "arruinar todo" y "no importarle nada".

Aunque no sabemos si en el entorno familiar, la joven le reclamó a su padre, si quiso compartir esta historia en redes sociales con la frase: "recuérdenme de no dejar a mi papá hacer mi CV por mí".

Remind me not to let my dad do my cv for me pic.twitter.com/rFFdoRgHxZ