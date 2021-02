Reclama ASF 27 mdp a municipio de Hidalgo; descontó ISR, pero no lo pagó al SAT

Hidalgo (La Silla Rota).- Por retenciones no enteradas al Servicio de Administración Tributaria (SAT), falta de documentación comprobatoria del gasto y bienes adquiridos no localizados, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó el probable uso indebido de 27 millones 413 mil 700 pesos en el municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, durante 2016, cogobernado por el priista Filiberto Hernández Monzalvo y el panista Raúl Camacho.

El ente fiscalizador constató que el ayuntamiento realizó las retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los salarios del personal que son pagados con recursos de participaciones federales; sin embargo, no proporcionó evidencia documental del entero al SAT de los meses de enero a septiembre de 2016, monto que asciende a 4 millones 904 mil 500 pesos, correspondiente al Fondo de Fomento Municipal.

Lo anterior es parte del dictamen de la auditoría 1033-DE-GF, que integra el tercer informe de la cuenta pública de ese año entregada el 20 de febrero a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.

Asimismo, en la visita física a 272 trabajadores, la ASF sólo encontró a 215 en su espacio laboral. De los 57 no encontrados, pero parte de la nómina, detectó que 14 fueron dados de baja, 23 están comisionados, uno presenta incapacidad, nueve gozan de vacaciones autorizadas, dos fallecieron, uno cuenta con permiso, cuatro pertenecen al turno vespertino y para tres el municipio presentó la documentación suficiente que justificó la ausencia del personal.

El exedil Hernández Monzalvo, quien dejó el cargo el 5 de septiembre de 2016, ya había sido denunciado por una posible malversación de 23 millones 525 mil 393 pesos por retenciones de ISR a 850 trabajadores que no fueron entregados al Servicio de Administración Tributaria, entre 2015 y 2016.

De acuerdo con la carpeta de investigación 12-2017-07-400 –iniciada por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH) tras la denuncia que presentó la síndico Jurídico Johana Montcerrat Hernández Pérez–, en ese posible desvío también están involucrados el exsíndico Hacendario Alberto Monzalvo Vargas y el exsecretario de Finanzas Juan Álvaro Cornejo Espinosa.

Por la irregularidad detectada, la ASF emitió una Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal para que el SAT instruya a quien corresponda con el propósito de que audite al municipio, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Con recursos del Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, y sin licitación pública, detectó la Auditoría, el ayuntamiento supuestamente adquirió tres Lap tops, una computadora HP de escritorio, una impresora láser jet color y siete escáner –entre otros artículos informáticos y de oficina–; sin embargo, los bienes, cuyo valor asciende a 106 mil 300 pesos; sin embargo, en la inspección de los auditores, no fueron ubicados físicamente por no con documentación que refleje las características de cada objeto, debido a que, pata su compra, no se formalizó contrato.

El órgano federal también presume un probable perjuicio por 22 millones 364 mil 100 por la falta de documentación justificativa del gasto; por ejemplo, 29 mil pesos destinados en alimentación, 74 mil 300 pesos de la partida “Aplicaciones y Servicios de Información Empress, S. C., por concepto de "Servicio de Mantenimiento, asesoría y Soporte de Sistema Contable del Área de Contabilidad y Finanzas", así como 345 mil 400 pesos por “trabajos especiales” de los cuales no existe especificación.

Aunado a ello, la ASF comprobó que Mineral de la Reforma transfirió 38 mil 779 pesos del Fondo General de Participaciones a otras cuentas municipales, mismos que fueron reintegrados a la cuenta del fondo en su totalidad antes de la revisión, pero sin los intereses financieros, los cuales, exige, deberán ser acreditados con la evidencia documental de su destino y aplicación.

Respecto a la inspección a servicios, adquisiciones y arrendamientos, los inspectores descubrieron que con recursos del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolinas) se pagó el servicio de publicidad al Grupo Acir SA de CV por 255 mil 800 pesos; sin embargo, no se adjudicó de acuerdo a los montos máximos autorizados y no cuenta con el contrato.

Por esta omisión, la Contraloría Interna del Municipio, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, inició el procedimiento (expediente núm. EI/174/2017) para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, pagaron un servicio que no se adjudicó de acuerdo a los montos máximos autorizados y no cuenta con el contrato.

El 21 de febrero, el exalcalde Filiberto Hernández ingresó dos amparos contra posibles actos privativos de la libertad, como la ejecución de una orden de aprehensión por los procesos que lleva en el estado, la cual, confirmó la fiscalía, aún no ha sido emitida



ktf