PECULADO

Detienen a exalcalde hidalguense acusado de peculado

Agentes de Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) detuvieron al exalcalde de Mineral de la Reforma Filiberto Hernández Monzalvo

AXEL CHÁVEZ / CORRESPONSAL 08/03/2018 05:36 p.m.

Filiberto Hernández, ex alclade de Mineral de la Reforma (Foto. tomada de la web)

Hidalgo (La Silla Rota).- Agentes de Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) detuvieron al exalcalde de Mineral de la Reforma Filiberto Hernández Monzalvo, acusado del desvío de 15 millones 74 mil 400 pesos, durante la administración municipal 2012-2016, al distraer, según la fiscalía, recursos que correspondían a un crédito y al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.

El exedil, postulado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), también fue denunciado el 5 de junio de 2017 por la actual síndico Jurídico Johana Montcerrat Hernández Pérez por no entregar retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 850 trabajadores al Servicio de Administración Tributaria (SAT) entre 2015 y 2016.

Con base en la carpeta 12-2017-07-400 que inició la fiscalía, la omisión de entero y pago de retenciones del por sueldos y salarios en 2015 ascendió a 13 millones 506 mil 710 pesos, y a 10 millones 18 mil 682 pesos el año siguiente.

En la inspección financiera 1033-DE-GF, parte del tercer informe de la cuenta pública 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó un posible daño por 27 millones 413 mil 700 pesos en Mineral de la Reforma por retenciones no enteradas al SAT, falta de documentación comprobatoria del gasto y bienes adquiridos no localizados.

Ese año fue el último de gobierno de Hernández Monzalvo, quien dejó el 4 de septiembre el cargo que ostentaba desde el 16 de enero de 2011. No obstante, precisó la PGJEH, la detención corresponde a la posible malversación de recursos del crédito y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.

LEA TAMBIEN Exige UAEH a gobierno de Fayad 80 mdp El rector Adolfo Pontiguo informó que no logran acuerdos, en una prestación que asciende a 80 millones de pesos, con el gobierno estatal

Según la ASF, con recursos del Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, y sin licitación pública, el ayuntamiento supuestamente adquirió tres Lap tops, una computadora HP de escritorio, una impresora láser jet color y siete escáner –entre otros artículos informáticos y de oficina–; sin embargo, los bienes, cuyo valor asciende a 106 mil 300 pesos; sin embargo, en la inspección de los auditores, no fueron ubicados físicamente por no con documentación que refleje las características de cada objeto, debido a que, pata su compra, no se formalizó contrato.

El órgano federal también presume un probable perjuicio por 22 millones 364 mil 100 por la falta de documentación justificativa del gasto; por ejemplo, 29 mil pesos destinados en alimentación, 74 mil 300 pesos de la partida "Aplicaciones y Servicios de Información Empress, S. C., por concepto de "Servicio de Mantenimiento, asesoría y Soporte de Sistema Contable del Área de Contabilidad y Finanzas", así como 345 mil 400 pesos por "trabajos especiales" de los cuales no existe especificación.

Aunado a ello, el ente fiscalizador comprobó que Mineral de la Reforma transfirió 38 mil 779 pesos del Fondo General de Participaciones a otras cuentas municipales, mismos que fueron reintegrados a la cuenta del fondo en su totalidad antes de la revisión, pero sin los intereses financieros, los cuales, exige, deberán ser acreditados con la evidencia documental de su destino y aplicación.

La detención se efectuó en Pachuca pese a que el priísta había ingresado dos amparos contra posibles actos privativos de la libertad, como la ejecución de una orden de aprehensión, el pasado 21 de febrero.

Hernández Monzalvo es el segundo exalcalde del periodo 2011-2016 que es detenido en la actual administración, después de que Arturo Ramírez Damián, expresidente de Tlanalapa, fuera aprehendido en el municipio de Zempoala por agentes de la Dirección General de la Policía de Investigación, quienes implementaron un operativo de búsqueda y localización.

La acusación contra el exmunícipe, que fue postulado por el Partido Acción Nacional (PAN), fue por el posible uso indebido de 5 millones 555 mil 84 pesos.

Ramírez Damián contaba con una orden de aprehensión, cumplimentada el 7 de marzo de 2017, por la presunta comisión del delito de peculado en agravio de la administración pública de su demarcación durante el periodo 2012-2016, denuncia que derivó en derivada de la causa penal 13/2017.

Con base en la Averiguación Previa 12/DAP/24/2016 interpuesta por

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), quien interpuso la averiguación previa 12/DAP/24/2016, afirmó que detectó transferencias bancarias irregulares de la cuenta del ayuntamiento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Municipal y del Fondo de Aportaciones Municipal, específicamente recursos destinados a mujeres.

Además del ex munícipe de 37 años, la Policía de Investigación también detuvo al extesorero de Tlanalapa durante el periodo 2012-2016, Ángel Silva Juárez, de 45 años, quien contaba con una orden de aprehensión derivada de la causa penal 13/2017, por el mismo ilícito.

En el posible desvío de Filiberto Hernández también están involucrados el exsíndico Hacendario Alberto Monzalvo Vargas y el exsecretario de Finanzas Juan Álvaro Cornejo Espinosa, inmersos en la carpeta de investigación 12-2017-07-400.

El actual alcalde de Mineral de la Reforma, el panista Raúl Camacho Baños, también acusó a su antecesor de entregar 96 casas que estaban destinadas a trabajadores municipales, a exasambleístas y exintegrantes de su gabinete, durante una reunión con policías que exigían seguro de vida y apoyo para adquirir un patrimonio, el 27 de junio.

Las viviendas, especificó, fueron adquiridas con recursos del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) –terreno y construcción--, "pero se entregaron en su mayoría a algunos exfuncionarios (de primer nivel) y exregidores", y "muy pocas" a la población objetivo.

Éstas, añadió, tenían un valor de 80 mil y se ubicaban en fraccionamiento Valle de las Estrellas. El municipio, aseguró, las entregó escrituradas. Sin embargo, no presentó denuncia por esta irregularidad.

LEA TAMBIEN Gobierno de Hidalgo y municipios, sin solventar 694 mdp La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) detectó dicha cantidad en la revisión de cuentas públicas del 2016