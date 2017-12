NETFLIX

Hidalgo, el "Hollywood" de las narcoseries

El estado ha sido escenario de narcoseries para televisión; el gobierno del estado ha recibido millones de pesos en ganancias por los permisos de los espacios

Áxel Chávez 26/11/2017 09:19 p.m.

HIDALGO (La Silla Rota) .- Por dos días, la comunidad de Santuario de Mapethé, en el municipio rural de El Cardonal, Hidalgo, fue cuna de tres capos de la droga: Joaquín 'El Chapo' Guzmán, Ismael 'El Mayo' Zambada y Juan José Esparragoza Moreno, 'El Azul', al ser locación de Narcos, serie de Netflix sobre los barones de la droga en Colombia y México.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Fayad gasta 112 mil pesos para corbatas y mascadas

Mapethé se convirtió en Badiraguato, Sinaloa, para la filmación de dos episodios, en los que participaron los actores Diego Luna y Tenoch Huerta, el 15 y 16 de noviembre. Para la escenografía, una de las viviendas fue convertida en el bar El Convenio y participaron como extras cerca de 200 habitantes.

Esta no es la primera ocasión que Hidalgo es sede de narcoseries, las cuales, consideró el gobernador Omar Fayad Meneses inciden en conductas violentas en los menores de edad

El Señor de la Cielos, coproducción México-colombo-estadunidense de Argos Televisión para Telemundo que evoca la carrera delictiva de Aurelio Casillas, quien emula a Amado Carrillo Fuentes, ex jefe del Cártel de Tijuana, dejó un rédito a la entidad de 5 millones cien mil pesos.

El filme que protagoniza Rafael Anaya dispuso para su tercera temporada de locaciones en el municipio de Zempoala y del aeropuerto Juan Guillermo Villasana de Pachuca, de acuerdo con la respuesta que proporcionó el Poder Ejecutivo tras la solicitud de información 00409216.

De ese puerto aéreo despegó la avioneta tipo Hawker propiedad de la empresa JetNet, con matrícula estadunidense N-770PJ, que fue derribada el 6 de junio de 2014 en Apure, Venezuela, por incursionarse de forma ilegal en el espacio aéreo de ese país, presuntamente con un cargamento de droga, según las autoridades del país sudamericano.

Además de la filmación sobre Carrillo Fuentes, capo oriundo de Novolato, Sinaloa, y líder operativo en Norteamérica por el traslado de droga durante la década de 1980, Las Buchonas de Tierra Blanca, proyecto de Lemon film, W Studio, Univisión y Televisa, que cuenta las historias de las esposas e hijas de los narcotraficantes de Culiacán, Sinaloa, dejó ganancias por 295 mil pesos.

Por la grabación en El Cardonal, La Silla Rota solicitó información al secretario de Turismo Eduardo Baños; sin embargo, no obtuvo respuesta; no obstante, pobladores confirmaron que el equipo de producción arribo los primeros días del mes para el montaje de escenografía, y que cada uno de los extras cobró 500 pesos por día de intervención.

El pasado 15 de septiembre, mientras buscaba una locación para Narcos, fue asesinado el cineasta Carlos Muñoz Portal, de 37 años, cuyo cadáver fue encontrado en la comunidad de San Bartolo Actopan, en el municipio de Temascalapa, Estado de México.

El vocero de la Procuraduría del Estado de México, Claudio Barrera, declaró a El País que no hay testigos del delito, lo cual ha complicado la reconstrucción del homicidio. No obstante, hizo una referencia a Hidalgo.

El coche de la víctima quedó incrustado en una nopalera, no sabemos si estaba en Hidalgo y desde ahí lo siguieron o si estaba en el Estado de México e intentó huir hacia Hidalgo".

Foto tomada de Twitter @MarkoCabanas

De Los Cuervos a La Patrona

Club de Cuervos, que trata sobre el conflicto de poder de la familia Iglesias por el control de un equipo de fútbol es otra serie de Netflix con locación en la entidad. La tragicomedia creada por Gaz Alazraki y Michael Lam utiliza el estadio Hidalgo como casa de los Cuervos de Nuevo Toledo. No obstante, el gobierno de Fayad indicó que no intervino en la producción, por tanto, no tiene conocimiento del costo de la renta del inmueble.

La telenovela La Patrona, protagonizada por Aracely Arámbula y Jorge Luis Pila, generó recursos a la entidad por un millón 832 mil pesos; mientras que La Fortuna, también de Argos Comunicación y Sony Pictures Televisión para Cadena Tres, otros por un millón 416 mil pesos.

Por la serie que aborda la vida de Paquita la del Barrio, el estado también tuvo un beneficio económico de 180 mil pesos.

Entre las narcoseries, telenovelas y biopic, Hidalgo recibió 8 millones 823 mil pesos.

Aunque no se ha pronunciado por la filmación en El Cardonal, el gobernador se pronunció en contra de los contenidos en medios de comunicación que abordan las vivencias de personajes involucrados en el crimen organizado, ya que, expuso, pueden derivar en casos como el de un alumno de escuela de Monterrey, quien, previo a quitarse la vida, disparó contra su maestra y compañeros de aula.

Le hemos dado toda la atención necesaria para que todo el mundo resulte interesado en historias que tienen que ver con delincuencia, con narcotráfico, con violencia", reclamó.

LEA TAMBIEN "Se les puso un artista de nivel": Fayad, por gasto de 13 mdp en Wisin y Trakalosa El gobernador de Hidalgo dijo que en el festejo de Independencia se puso "un artista de nivel", en referencia a los más 13 millones de pesos por la celebración