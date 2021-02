Claves para entender conflicto de Morena vs Fayad en Congreso de Hidalgo

HIDALGO (La Silla Rota).- Mientras el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) afirmó que el PRI “se aferra” al control del Congreso para “proteger al gobernador (Omar Fayad) con la Auditoría Superior del Estado”, “proteger privilegios a funcionarios y el uso a modo del presupuesto”, así como “mantener el régimen de corrupción”, el mandatario asegura que no intervino en la acción del Legislativo, y que para la oposición es “el villano favorito”.

Después de un segundo receso, ahora de cinco días, ya que el primero fue de 48 horas, la Cámara planea reiniciar sesión este martes, después de que el presidente de la Mesa Directiva, el morenista Humberto Veras Godoy, decretara la suspensión por falta de acuerdos sobre la presidencia de la Junta de Gobierno del Congreso, tras la reelección de la priista María Luisa Pérez Perusquía, con el respaldo de Acción Nacional (PAN), Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES).

Veras, exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) e integrante del grupo político del exdiputado federal Gerardo Sosa Castelán, que tiene nueve de las 17 posiciones de Morena en el Legislativo, recriminó que en la entidad y en el resto del país la ciudadanía dio el voto popular a Regeneración Nacional el primero de julio; por lo tanto, afirmó, deben presidir la Junta de Gobierno, que el PRI –que siempre había sido mayoría– históricamente ha mantenido.

Que el Revolucionario Institucional, que sólo ganó uno de 18 distritos, y obtuvo cuatro posiciones por la vía plurinominal, pueda tener la posición tras el respaldo de PAN, PT y PES se debe a que el 31 de julio, el último día de sesiones ordinaria de la anterior Legislatura, los asambleístas –con los priistas aún como primera fuerza–, aprobaron una modificación a la ley orgánica para que la presidencia fuera itinerante, pese a que los diputados electos protestaron en la Cámara e intervino la policía estatal con uso de gases lacrimógenos y toletes, lo cual dejó un saldo de nueve lesionados, incluida la ahora legisladora por Ixmiquilpan.





Por ello, los exrepresentantes votaron por un cambio de sede: la Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma, donde también validaron reformas que conceden facultades al Ejecutivo para el refinanciamiento de la deuda pública y autorización para negociar una reserva pública en el Altiplano hidalguense.

Morena, en la sesión instaladora del 4 de septiembre –la cual fue suspendida– demandó hacer valer el artículo 99, fracción segunda, de la Ley Orgánica del Congreso, la cual expresa: “La Junta de Gobierno tomará sus decisiones por consenso, pero en el caso de que éste no se obtenga, las adoptará por mayoría de votos de los coordinadores de los grupos legislativos, quienes dispondrán de voto ponderado conforme al número de diputados que integran sus respectivos grupos respecto del total de la Legislatura”.

Por ello, afirmó, "Morena representa 56.6 por ciento de las decisiones de este órgano”.

Sin embargo, a través de su área de Comunicación Social, el Poder Legislativo contradijo esa interpretación, y aseveró que el voto ponderado sólo aplica para decisiones posteriores a la elección de la Junta de Gobierno.

“Los villanos favoritos”

El mandatario Omar Fayad y Gerardo Sosa, líder del grupo que tiene el control político de la UAEH y, tras su alianza con Morena, tiene nueve diputados locales, dijeron ser “los villanos favoritos” de sus opositores, y afirmaron no tener injerencia en las decisiones del Congreso.

“Siempre tratan poner como su villano favorito al gobernador. Nada tengo que ver, yo no soy diputado”, dijo este día Fayad en una entrevista que concedió al sistema estatal de Radio y Televisión.

“Me dio mucha risa política escuchar la desaparición de poderes” que planteó Morena, lo cual, consideró, es un contrasentido, pues también se eliminaría el Legislativo, por lo que consideró que él es el objetivo político.

El 7 de agosto, cuando ofreció una conferencia de prensa conjunta con el rector de la Universidad Autónoma, Adolfo Pontigo, Sosa Castelán también juzgó que tras su renuncia al PRI en febrero se había convertido en “el villano favorito”, después de que el gobernador responsabilizara a su grupo político de los hechos violentos en el Congreso que dejaron nueve lesionados.

“Ya me convertí en su villano favorito. No me incomoda y tampoco crean que me estoy preocupando. Uno tiene convicciones claras y esas convicciones hay que cumplirlas y decirles que en este proceso electoral alguien perdió y nosotros ganamos”, dijo en ese momento.

Tras la confrontación en el Ejecutivo por la presidencia de la Junta de Gobierno y el planteamiento de la desaparición de poderes, los senadores hidalguenses Miguel Osorio Chong y Xóchitl Gálvez Ruiz se pronunciaron a través de Twitter, de forma respectiva, a favor de Fayad y de Morena.

Mientras el exsecretario de Gobernación publicó: “Dejemos que el Congreso de Hidalgo resuelva sus controversias. En el @Senado_PRI estamos en defensa del federalismo y no permitiremos que se pretenda violar la soberanía de Hidalgo o cualquier entidad federativa”, quien fue comisionada para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el sexenio de Vicente Fox y pertenece al grupo parlamentario de Acción Nacional, opinó: “El gobierno de @omarfayad debe tener claro el mensaje del 1 de julio por parte de los hidalguenses. Corresponde a @MorenaHidalgoMX presidir la Junta de Gobierno del Poder Legislativo de Hidalgo y respetar la división de poderes”.

