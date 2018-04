OPACIDAD

Candidatos opacos esconden patrimonio, en Hidalgo

Aunque mencionan el combate a la corrupción como eje prioritario, ningún candidato de Hidalgo ha hecho público su patrimonio e ingresos

AXEL CHÁVEZ/ CORRESPONSAL 25/04/2018 09:01 p.m.

Ningún candidato de Hidalgo ha hecho público su patrimonio e ingresos (Foto. tomada de la web)

Hidalgo (La Silla Rota).- Aunque en las plataformas de sus partidos políticos el combate a la corrupción y la rendición de cuentas se mencionan como ejes prioritarios, ningún candidato de Hidalgo ha hecho público su patrimonio e ingresos, documentación que acredite que ha cumplido con pago de impuestos ni las relaciones o actividades que podrían constituir un conflicto de interés.

La limpia del grupo Hidalgo en Segob

Desde 2015, Nuvia Mayorga Delgado, entonces comisionada para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y actual candidata al Senado de la República de la coalición Todos por México (PRI-PVEM-Nueva Alianza), clasificó su patrimonio como reservado, con base en la documentación que proporcionó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y está disponible en el Registro de Servidores Públicos del gobierno federal,

Nuvia Mayorga

Sin embargo, en la declaración inicial que presentó el 18 de febrero de 2013, consultada por La Silla Rota en el sistema Declaranet, quien fue mencionada por el diario Reforma como posible partícipe en transferencias ilegales de Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto a la presidencia, en 2012, indicó que pagó de contado 575 mil 100 pesos por una Grand Cherokee LTD Premium 4X2, modelo 2011, el 20 de septiembre de 2010 –mientras era secretaria de Finanzas de su estado natal–, y que era dueña, desde el 13 de febrero de 2002, de un local de 10 metros de terreno y misma medida de construcción que cotizó en 180 mil pesos, además de muebles y accesorios de casa, los cuáles no cuantificó en pesos.

Al modificar el estatus de su patrimonio el 27 de mayo de 2014, notificó la venta de su Grand Cherokee, en 300 mil pesos, y haber ganado en su primer año en la CDI 2 millones 190 mil 660 pesos, además de obtener otros ingresos por 300 mil pesos de los cuáles no existe especificación. No obstante, en cuatro años no ha hecho público cuáles son sus propiedades ni el rédito económico que tuvo como funcionaria federal.

Su compañero de fórmula, Alejandro González Murillo, sobrino del exprocurador Jesús Murillo Karam y postulado por Nueva Alianza, afirmó que en esta campaña, "en el marco de la ley", entregará las declaraciones de su situación patrimonial y fiscal, pero no comprometió que ésta fuera a estar disponible en una plataforma pública para consulta ciudadana.

Alejandro González Murillo

En la plataforma 3 de 3, del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), no hay información de transparencia de este candidato, ni de ninguno de Hidalgo.

La diputada federal Alma Carolina Viggiano Austria, coordinadora de segunda circunscripción en la campaña de José Antonio Meade, e incluida en la lista de senadores plurinominales del PRI, no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales, que obran en cinco declaraciones que presentó mientras fue directora general del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe).

Alma Carolina Viggiano Austria

La oriunda de Tepehuacán de Guerrero y esposa del exgobernador de Coahuila Rubén Moreira, presentó su informe de conclusión el 6 de marzo de 2015, cuando renunció para contender por una diputación federal por el distrito I, con cabecera en Huejutla.

La ganadora de la primera y única edición del reality show de Televisa 'Operación triunfo', Darina Márquez Uribe, postulada por la alianza México Al Frente para una senaduría, aseguró haber presentado su 3 de 3, la cual, no obstante, no está disponible en el portal del IMCO.

Darina Márquez Uribe

Angélica García y Julio Menchaca, la fórmula del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) al Senado, tampoco han transparentado propiedades ni ingresos.

Entre los candidatos a diputados federales hay cuatro legisladores locales: Simey Olvera y Cipriano Charrez, por los distritos de Actopan e Ixmiquilpan, así como Margarita Ramos, que contenderá contra Charrez, y Gloria Romero, por Tula. Estos últimos candidatos del Frente por México.

Cuando ejercieron el cargo, sólo Romero dio a conocer sus bienes: dos casas que adquirió de contado: la primera en Acapulco, Guerrero, con una superficie de 500 metros cuadrados, la cual adquirió por un millón 500 mil pesos, en 2001. Mientras que la segunda vivienda, de 500 metros cuadrados de construcción, que compró de contado en 2004 a 7 millones de pesos, se ubica en Pachuca.

Sin embargo, desde 2016, la información no fue actualizada anualmente para su consulta pública.

De los candidatos del PRI, PVEM, Nueva Alianza, PRD, PAN, PT y Morena a las diputaciones locales, quienes aspiran a ocupar 30 escaños en el Congreso, ninguno ha transparentado bienes ni hecho del conocimiento público la procedencia de sus ingresos.

