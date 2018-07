"Luis Miguel La Serie"

Sale a la luz video de Luis Miguel hablando de su relación con Issabela Camil

El cantante tuvo una relación muy cercana con Issabela Camil, con quien forjó un vínculo muy especial y esta es la vez que habló de ella

REDACCIÓN 06/07/2018 03:58 p.m.

En la entrevista le preguntan a Luis Miguel sobre la existencia de una Erika, quien es mejor conocida por su nombre artístico de Issabela Camil (FOTO TOMADA DE WEB)

Gracias a "Luis Miguel La Serie", han salido a la luz secretos sobre las relaciones de Luis Miguel, además del misterio de la desaparición de su madre, Marcela Basteri. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención a sus fans, son los romances que ha tenido el cantante y prueba de ello es este video en el que habla de Issabela Camil.

De acuerdo con Grupo Fórmula, desde que comenzó a aparecer en la producción de Netflix el personaje de Erika (Issabela Camil), interpretado por Camila Sodi, han salido a la luz detalles sobre la relación entre ambos.

Ahora, un video donde Luis Miguel habla sobre "Erika" fue difundido a través de redes sociales.

La grabación es de los años noventa, es una entrevista en la que Luis Miguel habla de la soledad que rodea su vida, la ausencia de su mamá y la existencia de una tal "Erika".

Estoy acostumbrado a la soledad. Me gusta. La disfruto. Y no sé hasta cuándo va a durar", dice Luis Miguel en el video. Después, es cuestionado sobre "una mujer que se llama Erika" y que "dicen que es su novia.

"Yo creo que hay muchas mujeres que se llaman Erika, muchas", responde el cantante, zafándose del tema.

Los conductores se ríen y le preguntan si es como un marinero y tiene una mujer en cada puerto.

"No, por favor, no piensen eso porque no", contesta Luis Miguel, y después admite que sí admira a la mujer.

