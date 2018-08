Predicen terrible cáncer a Luis Miguel y el encuentro con su madre

REDACCIÓN 10/08/2018 03:18 p.m.

Deseret Tavares, la vidente que vaticinó la muerte de Jenny Rivera y de Juan Gabriel, así como el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2016, predijo hace poco que el comediante Adrián Uribe de nueva cuenta estará al borde de la muerte; y para Luis Miguel también hay un oscuro panorama: deudas, cáncer y Parkinson, lo único alentador es que podría reencontrarse con su madre.

Grabando Contenido Para Ustedes #DeseretTavares Una publicación compartida de Deseret Tavares - Oficial (@deserettavares) el 7 Ago, 2018 a las 7:42 PDT

De acuerdo con TVyNovelas, en su visita a México, la vidente colombiana compartió con la revista lo que el tarot depara a algunas figuras del espectáculo, como al comediante Adrián Uribe, Luis Miguel y Cristian Castro.

Para Luis Miguel, Tavares predijo más deudas y graves problemas de salud que lo obligarán a dejar de cantar.

@auditoriomx, concierto 227...¡Gracias! Una publicación compartida de Luis Miguel (@lmxlm) el 27 Feb, 2018 a las 8:50 PST

Tiene tantas deudas que todo lo que le paguen ya lo tiene gastado... escribirá una autobiografía firmada por él; tendrá pasta dura color café con su foto y firma en la portada, pero no vuelve a ser el hombre rico del pasado. Su estado de salud será crítico; tendrá problemas de Parkinson y también en la garganta, por cuerdas vocales o cáncer, así que no cantara´ por mucho tiempo más. Grabara´ un último disco, dijo Deseret.

Sin embargo, existe un lado positivo, Luis Miguel se reunirá con su madre, la desaparecida Marcela Basteri, pues la vidente colombiana asegura que no ha muerto.

Se reunirá con su madre, Marcela Basteri. Ella esta´ viva, las cartas no la muestran muerta. Esta´ recluida en un asilo para enfermos mentales en Italia.

Para los fans de "Luis Miguel La Serie", hay buenas noticias, pues señala que habrá segunda temporada y quizá, hasta una tercera.

