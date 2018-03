FAMILIA ASESINADA EN TAMAULIPAS

"Mi niña se estaba desangrando, me decía que no la dejara morir, a mi niñita chula"

La hermana de una de las víctimas que viajaban en un automóvil y murieron baleados en Tamaulipas relata cómo su hija, que viajaba con ellos le llamó para pedirle ayuda.

REDACCIÓN 26/03/2018 02:12 p.m.

Sara Analy Ruiz Martínez, hermana de madre de familia asesinada (Foto Especial)

"Cuando ya estaban muertos dijeron: nos equivocamos, era una familia. Ahorita mandamos una ambulancia. Pero la ayuda nunca llegó. Mi niña me marcó pidiéndome ayuda, que se estaba desangrando, que no la dejara morir, a mi niñita chula", explota entre lágrimas y coraje Sara Analy Ruiz Martínez.

Su hermana, sus sobrinas, su cuñado y su hija que con ellos viajaba muerieron baleados cuando circulaban por la carretera a Piedras Negras, Coahuila a las 2:20 de la madrugada. De acuerdo con el testimonio de una de las niñas que viajaba en el automóvil, fueron rafagueados desde un helicóptero, aunque las autoridades afirma que se trató de fuego cruzado con criminales.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Policía cubre con su cuerpo a niño durante emboscada¬†

Horas antes, los elementos de la Marina habían sido emboscados por comandos armados y el enfrentamiento dejó otros cinco muertos y 13 heridos. Por lo que perseguían a los sicarios que lograron huir.

Sin embargo, se encontraron con la familia que iba destino a su hogar, en la modesta colonia El Nuevo Progreso. En la camioneta quedaron los cuerpos de Nallely Aidé Ruiz Martínez, de 28 años, y de sus hijas Chelsea Abril Rojas Ruiz y Kenia Azul Rojas Ruiz, de 6 y 4 años de edad.

"Que se hagan responsables de la muerte de mi hermana, de mis sobrinas, de mi cuñado que está muy grave en el hospital. De mi niña...", rompe en llanto, de nuevo Sara Analy y continúa: "La ley como debe de ser, está para cuidar, no para andar haciendo asesinatos".

En unos segundos, los agentes de la Marina le arrebataron a su familia, por lo que ahora exige a las autoridades que se hagan responsables y que los apoyen con los gastos médicos para su cuñado, Efraín Rojas Santos, de 25 años, así como de los gastos funerarios de su hermana, sus sobrinas y de su hija, Leslie Ruiz Martínez, de 12 años que también viajaba con ellos.

"Ya se me fue, ya se me fue. ¿Qué podemos hacer? Necesitamos ayuda, que nos ayuden, somos muy pobres y no tenemos dinero", implora el padre de las mujeres, José Luis Ruiz en el video grabado por periodistas de Nuevo Laredo, proporcionado a La Silla Rota.

Por su parte, la Marina Armada de México negó que se tratara de disparos desde un helicóptero, sino que la muerte de los miembros de la familia fue a causa de fuego cruzado entre elementos y criminales.

Con información de Arnoldo García, corresponsal de La Silla Rota en Tamaulipas.

mvf

LEA TAMBIEN Paso a paso, así fueron los 3 hechos violentos que marcaron a Tamaulipas De las víctimas mortales, seis serían delincuentes, cuatro civiles y dos marinos. Mientras que entre los heridos, uno sería menor de edad

LEA TAMBIEN Marina acribilla a familia durante emboscada de comando armado Circulan las fotografías de la familia que viajaba en automóvil, quienes recibieron disparos de elementos de la Marina.