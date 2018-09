Henry Cavill le dice adiós a Superman, ¿quién interpretará al Hombre de Acero?

REDACCIÓN 12/09/2018 02:05 p.m.

Luego de tres películas vistiendo el traje de Superman, el actor Henry Cavill puso fin a su ciclo interpretando al kriptoniano de DC Comics en la Pantalla Grande, con lo que cierra un ciclo de cinco años con la compañía.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, fuentes próximas a Warner Bros. y DC Comics aseguran que el británico no llegó a un acuerdo con el estudio responsable de las últimas tres películas en las que él personificó a Clar Kent/Kal-El, por lo que ya no estaría presente en futuros proyectos que involucren la presencia del Hombre de Acero.

A la par del adiós de Cavill, están las intenciones de Warner de reformatear el universo de superhéroes que maneja, donde el destino de personajes como Batman ha sido de los más comentados. Así, con el espacio libre para un nuevo actor tome el rol de Superman, también regresan los rumores sobre una posible salida de Ben Afflek del universo cinematográfico de DC.

Según fuentes citas por El Mundo, La última oportunidad de Cavill para interpretar a Superman vino con la propuesta de un cameo en Shazam!, pero no pudo hacerse realidad por problemas de agenda.

Con esto, la aparición de Cavill en Supergirl también queda descartada, y es que la presencia de Superman también estaba contemplada en el proyecto que ahora es la prioridad de Warner, quien también ha reconocido que "algunos elementos de las películas anteriores no funcionaron".

Mientras tanto, Cavill acaba de comprometerse con Netflix para protagonizar la adaptación de la saga literaria "The Witcher", interpretando a Geralt de Rivia, pero al parecer esa decisión no se tomó hasta que el desacuerdo con los próximos planes del Universo DC se presentó.

Por otro lado el actor se ha integrado al reparto de otra sólida franquicia: "Misión Imposible" Henry Cavill no sólo se une a Tom Cruise, sino que compartirá créditos con Rebecca Ferguson, Simon Pegg y Jeremy Renner. ¿Qué papel jugará Cavill en Mission: Impossible 6? Reportes indican que formará parte del equipo de Cruise, pero no nos debería extrañar que sea un espía infiltrado o también que Paramount Pictures esté buscando el reemplazo para Cruise, aunque eso ya se intentó con el personaje de Jeremy Renner en "Protocolo Fantasma", pero lo cierto es que la taquilla de la 4a película de la franquicia demostró que Tom Cruise sigue siendo el consentido del público.

nl

